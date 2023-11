A Seegene obtém uma classificação ESG melhorada do Instituto Coreano de Governação Empresarial e Sustentabilidade

A empresa atribui a classificação B+ aos progressos relacionados com a sua Declaração de Gestão dos Direitos Humanos, a caixa de transporte ecológica e a criação de um Comité ESG interno

SEUL, Coreia do Sul, 23 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Seegene Inc. (KQ096530), uma empresa sul-coreana líder no fornecimento de uma solução total para diagnósticos moleculares PCR, anunciou a 10 de novembro que recebeu uma classificação global de "B+" na avaliação ESG 2023 realizada pelo Instituto Coreano de Governação Empresarial e Sustentabilidade (KCGS).

O KCGS, uma das principais agências de avaliação ESG na Coreia do Sul, classifica anualmente o nível de gestão sustentável, nas categorias ambiental, social e de governação, das empresas cotadas no mercado nacional. A agência classifica as empresas com base na seguinte escala: S, A+, A, B+, B, C e D.

A Seegene obteve uma claassificação global de "B+", o que representa uma melhoria de dois níveis em relação à sua classificação de "C" de 2022. Especificamente, a empresa melhorou um nível na categoria ambiental (de "B" para "B+"), manteve um "B+" na categoria social e melhorou três níveis na categoria de governação (de "D" para "B+"). A empresa atribuiu este resultado ao avanço das suas iniciativas de gestão sustentável, que lançaram as bases para uma gestão ativa dos riscos não financeiros.

Em 2022, a Seegene formou o Comité ESG que reporta diretamente ao Conselho de Administração e desenvolveu quatro direções estratégicas principais: construir um sistema amigo do ambiente; reforçar a gestão de produtos; melhorar o valor das partes interessadas e estabelecer uma governação sustentável. Para atingir estes objetivos, a empresa criou uma equipa ESG dedicada à melhoria contínua em cada área.

Além disso, a Seegene tem vindo a publicar um Relatório de Gestão da Sustentabilidade desde 2022.

Analisando de perto cada categoria da classificação, na categoria "Ambiental", a empresa respondeu ativamente às alterações climáticas e reforçou os seus esforços de gestão. Para cumprir os regulamentos ambientais globais, a Seegene desenvolveu uma caixa de transporte ecológica feita de materiais 100% recicláveis, o que contribuiu para uma redução de 12% nos custos de transporte e nas emissões de gases com efeito de estufa. A Seegene registou a sua caixa de transporte ecológica para patente nacional em novembro de 2022 e apresentou um pedido internacional ao abrigo do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) em outubro de 2023.

A Seegene reforçou a categoria "Social" ao anunciar a sua Declaração de Gestão dos Direitos Humanos e ao estabelecer um Sistema de Gestão da Segurança da Informação. A empresa tem vindo a incentivar a igualdade de oportunidades de emprego, incluindo para pessoas com deficiência.

No que respeita à "Governação", foi criado o Comité ESG para supervisionar as principais questões e riscos internos/externos em matéria de ESG. Isto permitiu à empresa criar confiança junto de todas as partes interessadas e assegurar a supervisão e operações comerciais responsáveis. Em particular, a Seegene assegura uma maior transparência e respeito pelos direitos dos acionistas.

"Continuaremos a melhorar a nossa gestão ESG, respondendo ativamente às alterações climáticas, à gestão dos direitos humanos e à gestão da cadeia de abastecimento, ao mesmo tempo que aumentamos o valor para os acionistas", afirmou David Lee, Vice-Presidente das Relações com os Investidores da Seegene.

