Seegene e Springer Nature anunciam Aliança Estratégica

- A aliança estratégica visa promover a colaboração com investigadores que trabalham em várias doenças, utilizando a melhor tecnologia de diagnóstico PCR da sua classe

- As empresas facilitarão a cooperação a nível da direção, reforçando a parceria para o negócio SG OneSystemTM (negócio de partilha tecnológica da Seegene)

SEOUL, Coreia do Sul, 23 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Seegene Inc. (KQ096530), uma empresa sul-coreana líder no fornecimento de uma solução total para diagnósticos moleculares por PCR, anunciou em 16 de maio a assinatura de um acordo de aliança estratégica com a Springer Nature, a editora da prestigiada revista científica Nature.

A razão para esta aliança são os valores comuns partilhados pela Springer Nature e pela Seegene na contribuição para o avanço da ciência para um mundo livre de doenças.

Da esquerda para a direita: Marc Spenlé, Diretor de Operações da Springer Nature; Frank Vrancken Peeters, Diretor Executivo da Springer Nature; o Dr. Jong-Yoon Chun, CEO e fundador da Seegene; e Jun B. Kim, EVP e chefe global da Seegene OneSystem Business, posam para uma foto durante a cerimónia de assinatura da aliança estratégica OneSystem™ em Houten, Países Baixos, realizada no dia 15 de maio. (PRNewsfoto/Seegene Inc.)

Com esta nova aliança, as duas empresas utilizarão as suas competências e conhecimentos para apoiar os investigadores de toda a comunidade científica mundial, a fim de acelerar os testes de diagnóstico por PCR em importantes e diversas doenças.

As empresas de diagnóstico molecular por PCR desenvolvem apenas alguns produtos de diagnóstico por ano. Tirando partido da rede Springer Nature, as duas empresas oferecerão financiamento e tecnologia a cientistas e peritos mundiais em vários domínios, alargando significativamente a gama e o potencial dos produtos de diagnóstico. Esta iniciativa, liderada pelos quadros superiores de ambas as empresas, baseia-se no sucesso do Programa de Inovação Aberta "Open Innovation", lançado pelas duas empresas em 2023, cujo objetivo era desenvolver produtos de diagnóstico inovadores com a participação da comunidade científica.

Ambas as empresas irão expandir a sua colaboração utilizando o negócio OneSystemTM, identificando e promovendo potenciais parceiros, bem como co-organizando simpósios anuais, começando com uma declaração conjunta este ano.

"Estamos entusiasmados por aprofundar a nossa relação estratégica com a Springer Nature, um líder de referência na comunidade científica global", afirmou o Dr. Jong-Yoon Chun, CEO e fundador da Seegene. "Juntos, trabalharemos para promover o sucesso do negócio SG OneSystemTM e para alcançar 'um mundo livre de doenças'."

"A Springer Nature aplaude o esforço da Seegene em democratizar o diagnóstico precoce de múltiplas doenças para permitir um tratamento adequado". afirmou Frank Vrancken Peeters, Diretor Executivo da Springer Nature. "Este nobre objetivo só pode ser alcançado através de colaborações. Como parceiro de confiança da comunidade de investigação, a Springer Nature ajudará a construir uma rede global de especialistas que, utilizando a tecnologia da Seegene, podem acelerar o desenvolvimento de novos testes para uma vasta gama de doenças".

A Seegene e a Springer Nature receberam um interesse significativo da comunidade científica global para o Programa de Inovação Aberta "Open Innovation" lançado em 2023. O programa, composto por 15 projetos, recebeu um total de 281 candidaturas de 47 países, o que resultou num rácio competitivo de 11 para 1 para a seleção de 26 candidatos. Reconhecendo o potencial da partilha de tecnologia, as duas empresas pretendem acelerar a comercialização de competências e conhecimentos em vários domínios. Este ano¨, na segunda edição do programa, o modelo será diferente ao de 2023 onde o desenvolvimento de tipo de produtos estava predefinidos. Em 2024 o programa adotará um formato mais aberto, permitindo que os candidatos proponham o desenvolvimento de qualquer produto.

"Temos grandes expectativas de que o Programa de Inovação Aberta "Open Innovation" contribua para a democratização do diagnóstico molecular por PCR", afirmou Marc Spenlé, Diretor de Operações da Springer Nature. "Juntamente com a Seegene, vamos criar um ecossistema que incentiva e acelera o desenvolvimento de novos testes para responder a necessidades atualmente não satisfeitas."

Sobre a Seegene

A Seegene tem 23 anos de experiência dedicada à I&D, ao fabrico e à atividade comercial em torno das tecnologias de PCR quantitativa sindrómica, que se destacou durante a pandemia de COVID-19, quando forneceu mais de 340 milhões de testes COVID-19 a mais de 100 países em todo o mundo. A principal característica das tecnologias de PCR sindrómicas únicas da Seegene é a capacidade de testar em simultâneo 14 patógenos que causam sintomas semelhantes num único tubo e fornecer informações quantitativas sobre o perfil de infecciosidade para correlacionar com a gravidade da doença.

Sobre a Springer Nature

Há mais de 180 anos que a Springer Nature tem vindo a promover a descoberta, fornecendo o melhor serviço possível a toda a comunidade científica. Ajudamos os investigadores a descobrir novas ideias, a garantir que toda a investigação que publicamos é significativa, sólida e resiste a um exame objetivo, que chega a todos os públicos relevantes no melhor formato possível e que pode ser descoberta, acedida, utilizada, reutilizada e partilhada. Apoiamos bibliotecários e instituições com inovações em tecnologia e dados e fornecemos apoio de qualidade à publicação para as sociedades.

Como editora de investigação, a Springer Nature é a casa de marcas de confiança, incluindo Springer, Nature Portfolio, BMC, Palgrave Macmillan e Scientific American.

Para mais informações, visite springernature.com e @SpringerNature.

SG OneSystemTM

O negócio SG OneSystemTM é a estratégia global da Seegene para partilhar a sua tecnologia de diagnóstico molecular PCR e o seu saber-fazer, acumulados ao longo de mais de 20 anos, com empresas líderes a nível mundial para criar um consórcio global que expandiria a linha de desenvolvimento de produtos PCR. Além disso, a Seegene procura aproveitar a experiência e os conhecimentos coletivos da comunidade científica mundial para fazer avançar a inovação no domínio do diagnóstico. Através destes esforços combinados, da comercialização de competências e conhecimentos, bem como do desenvolvimento de produtos de diagnóstico adaptados às necessidades do mercado local, a SG OneSystemTM pretende democratizar o acesso precoce aos testes PCR e, em última análise, contribuir para a realização de "um mundo livre de doenças".

Em janeiro de 2024, a Seegene estabeleceu uma colaboração estratégica com a Microsoft para reforçar o seu Sistema de Desenvolvimento Digitalizado Seegene (SGDDS) utilizando a tecnologia da Microsoft, incluindo planos para a utilização de inteligência artificial (IA) no futuro. A colaboração da Seegene com a Microsoft e a Springer Nature fará avançar a atividade da SG OneSystemTM . Estas três empresas estão a planear um evento de declaração para dar início às parcerias de colaboração este ano.

Programa de Inovação Aberta (OIP)

O Programa de Inovação Aberta "Open Innovation Program" (OIP) é um projeto global de desenvolvimento de reagentes PCR coorganizado pela Seegene e pela Springer Nature. O programa inaugural, lançado em setembro de 2023, apelou à apresentação de candidaturas a cientistas e especialistas de toda a comunidade para realizarem investigação para os 15 projetos designados para desenvolver os reagentes de ensaio de diagnóstico sindrómico qPCR da Seegene.

O programa de inovação aberta faz parte da atividade de partilha de tecnologia da Seegene, a SG OneSystemTM , que visa a realização de "um mundo livre de todas as doenças", com o objetivo de desenvolver produtos que consolidem o conhecimento e a experiência da ciência e dos especialistas de todo o mundo.

Seegene Digitalized Development System (SGDDS)

O Seegene Digitalized Development System (SGDDS) é um sistema que permite o desenvolvimento padronizado e automatizado de kits de diagnóstico. Está integrado nas tecnologias e na experiência de produtos da Seegene e fornece apoio aos investigadores para desenvolverem facilmente produtos PCR sindrómicos, mesmo para aqueles com experiência limitada de desenvolvimento.

