A UST adquire a empresa líder em inovação Fintech Tailwind

A aquisição da principal empresa com sede no Texas e no Brasil aumenta a posição da UST no mercado em rápido crescimento de soluções bancárias digitais e serviços de suporte

LISBOA, Portugal, 20 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- UST , uma empresa líder em soluções de IA e transformação tecnológica, adquiriu a empresa fintech com sede no Texas Tailwind Business Ventures, fortalecendo a sua posição num setor dinâmico e expandindo a sua presença na América do Sul. A Tailwind foi fundada em 2003 como Integritas Solutions Group, com escritórios em Austin, Texas, EUA, e no Rio de Janeiro, Brasil. Em 2009, expandiu as operações para o Sri Lanka, com um centro de entrega em Portugal adicionado em 2019. Com mais de 220 funcionários em todo o mundo, a Tailwind possui uma sólida experiência no domínio dos serviços bancários e financeiros que reforçará a posição da UST neste mercado crítico.

À medida que o mercado de soluções bancárias digitais continua a expandir-se, espera-se que a procura por implementação e serviços cresça. Com esta aquisição estratégica, a UST poderá aumentar a sua participação na implementação de soluções bancárias digitais e serviços de suporte a bancos e cooperativas de crédito.

Atualmente, a Tailwind fornece uma gama de serviços tecnológicos avançados a várias instituições financeiras proeminentes em todo o mundo. As suas principais ofertas incluem a implementação de soluções bancárias digitais baseadas em IA, a modernização de sistemas antigos e a personalização de produtos para responder aos requisitos específicos do cliente. A empresa também oferece serviços de gestão de produtos e projetos, orientando os clientes em todas as etapas do seu percurso tecnológico para alcançar os melhores resultados na categoria.

"Estou entusiasmado por dar as boas-vindas à equipa da Tailwind à UST. A experiência bancária central da Tailwind, combinada com os pontos fortes da UST em modernização, IA e transformação empresarial, dá-nos a escala e a profundidade para resolver os desafios mais difíceis dos bancos. Juntos, trazemos hiperpersonalização, arquitetura de sistemas integrados e segurança desde a fase de conceção, que para além de melhorar a experiência dos clientes, também reconstrói a confiança em todo o ecossistema bancário. Estamos agora melhor posicionados para impulsionar a transformação bancária de ponta a ponta em mercados emergentes e de alto crescimento - LATAM, APAC e África - onde os bancos regionais de média e grande dimensão estão à procura de parceiros que realmente entendam as suas necessidades. Ao mesmo tempo, estamos a aprofundar a nossa presença na América do Norte com uma plataforma completa e moderna e uma história de serviços que ajuda os bancos a competir e inovar mais rapidamente ", disse Manu Gopinath, presidente da UST.

"A aquisição da Tailwind marca um investimento estrategicamente significativo para a UST à medida que fortalecemos as nossas plataformas e soluções de serviços bancários e financeiros. A profunda experiência da Tailwind em core banking, fornecida através de soluções avançadas de banco digital, permite que as instituições financeiras ofereçam experiências excecionais aos clientes. As parcerias da Tailwind com os principais fornecedores, como a Temenos e a Q2, aumentam ainda mais o valor que oferecemos aos nossos clientes. Temos o prazer de receber a talentosa equipa da Tailwind na UST e esperamos impulsionar o crescimento acelerado juntos ", disse Vijay Padmanabhan, Diretor Financeiro da UST.

"Tornar-se parte da UST é um próximo capítulo emocionante para a equipa da Tailwind. Juntos, podemos reforçar a nossa abordagem de Software como Relacionamento (SAAR™) em todo o mundo, mantendo-nos profundamente focados em parcerias de longa duração com os clientes. Os valores que partilhamos e o nosso alinhamento cultural fazem deste um ajuste natural, e estamos cheios de energia para enfrentar as oportunidades que temos pela frente. Estamos confiantes de que, juntos, construiremos e lançaremos um novo padrão global de desenvolvimento de software ", disse Paulo Vieira, co-fundador da Tailwind.

A UST e a Tailwind não divulgaram o valor do investimento.

Sobre a UST

Desde 1999 que a UST trabalha lado a lado com as melhores empresas do mundo para causar um impacto poderoso por via da transformação. Alimentados pela tecnologia, impulsionados pela IA, inspirados pelas pessoas e liderados pelo nosso propósito, fazemos parcerias com os nossos clientes desde o design até à implementação e funcionamento. As nossas soluções digitais orientadas por IA, plataformas proprietárias, engenharia, I&D, produtos e ecossistema de inovação transformam os principais desafios em soluções impactantes e disruptivas. Com profundo conhecimento do setor e uma mentalidade pronta para o futuro, fornecemos experiência, inovação e agilidade às organizações dos nossos clientes - um valor mensurável e mudanças duradouras positivas para eles, para os respetivos clientes e comunidades em todo o mundo. Juntos, com mais de 30 000 funcionários em mais de 30 países, construímos para gerar um impacto ilimitado, que alcança e envolve milhares de milhões de vidas no processo. Visite-nos em www.UST.com .

