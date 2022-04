Affidea celebra uma parceria estratégica com o Brust-Zentrum Zürich, expandindo o mercado suíço de cuidados da mama

HAIA, Países Baixos, 13 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- O Grupo Affidea (www.affidea.com), o maior prestador europeu de serviços de imagiologia de diagnóstico e de cuidados ambulatórios e oncológicos, concluiu hoje com sucesso a aquisição de uma participação maioritária no Brust-Zentrum Zürich, o maior grupo integrado de cuidados da mama na Suíça que ocupa uma posição líder de mercado no cantão de Zurique.

O Brust-Zentrum Zürich é um prestador de serviços médicos muito conceituado que oferece uma vasta gama de serviços integrados na saúde da mulher, desde o rastreio do cancro da mama, imagiologia de diagnóstico, consultas em ambulatório, tratamento com medicamentos oncológicos e tratamento cirúrgico. A clínica orgulha-se de contar com uma conceituada equipa de 80 funcionários e 20 especialistas em mama, entre os quais ginecologistas, cirurgiões, oncologistas, radiologistas, complementados por especialistas em aconselhamento genético ou psico-oncologistas, cujo objetivo é prestar apoio e cuidados holísticos a pacientes com patologias mamárias.

Com esta parceria, a Affidea Suíça expande-se no mercado de cuidados da mama, oferecendo serviços de cuidados integrados de assistência à saúde da mulher, ao mesmo tempo que amplia a sua presença geográfica no cantão de Zurique. Na Suíça, a união da Affidea e do Brust-Zentrum Zürich junta mais de 280 profissionais em 11 centros e atende mais de 145 mil pacientes todos os anos.

Os três principais fundadores do Brust-Zentrum – Prof. Christoph Tausch, Prof. Jian Farhadi e o Onko-Zentrum Zürich – continuarão a fazer crescer a empresa em parceria com a Affidea, na qualidade de acionistas e membros do Conselho de Administração, bem como nas suas funções médicas. Com o seu empreendedorismo e experiência no tratamento oncológico e cirúrgico do cancro da mama, reforçaram ainda mais a posição do Brust-Zentrum Zürich ao longo da última década, que celebra este ano o seu 20.º aniversário.

Giuseppe Recchi, CEO da Affidea, fez a seguinte declaração sobre o mais recente investimento da Affidea na Suíça: "Este investimento é um marco importante na impressionante viagem de crescimento da Affidea. Temos vindo a assistir a uma evolução contínua na prestação de vários serviços médicos da mais alta qualidade aos nossos pacientes. O Brust-Zentrum Zürich tem uma reputação médica bem estabelecida na Suíça, criando fortes sinergias com a nossa carteira de serviços e reforçando a nossa posição no mercado de cuidados integrados da mama. Atingimos agora os 320 centros em toda a Europa, com quase 50 novos centros adicionados nos últimos 12 meses. Estou muito orgulhoso da capacidade da Affidea em dominar a nossa escala e a nossa excelência clínica que se baseia nas competências excecionais de mais de 7500 médicos em 15 países, empenhados em servir os pacientes com os mais elevados padrões clínicos. O tamanho das nossas operações quase duplicou em apenas três anos, recebendo um reconhecimento de reputação excecional por parte dos nossos pacientes."

Marc-André Christinat, Country Manager da Affidea Suíça, declarou: "Estamos muito contentes com a nossa parceria com o Brust-Zentrum Zürich. As sinergias entre as nossas duas empresas, juntamente com as nossas capacidades operacionais e clínicas, irão permitir-nos proporcionar um melhor acesso aos cuidados integrados de saúde da mulher nas comunidades que servimos em conjunto. À medida que avançamos juntos, a nossa prioridade será continuar a prestar cuidados médicos de alta qualidade, colocando as necessidades dos nossos pacientes e médicos no centro de tudo o que fazemos."

O Prof. Christoph Tausch, CEO do Brust-Zentrum Zürich, concluiu: "Juntamente com o nosso novo parceiro Affidea, os seus conhecimentos médicos e estratégicos em imagiologia de diagnóstico, serviços ambulatórios e cuidados oncológicos, o Brust-Zentrum Zürich irá evoluir ainda mais na Suíça e será capaz de prestar os seus excelentes cuidados médicos a muitos mais pacientes. Com base nas competências de primeira classe da Affidea em termos de diagnóstico, existem sinergias significativas entre ambas as empresas, lançando as bases para uma partilha adicional de conhecimentos médicos uma experiência simples e excecional para os pacientes. Estamos muito ansiosos por começar a nossa colaboração com a Affidea."

Durante todo o processo da transação, o Brust Zentrum Zürich foi aconselhado pela Capitalmind a nível financeiro e pela Bär & Karrer a nível jurídico. A Affidea foi aconselhada pela Niederer Kraft Frey a nível jurídico e pela KPMG a nível financeiro. Os dados da transação permanecem confidenciais.

Sobre a Affidea (www.affidea.com)

Na Europa, o Grupo Affidea é o maior prestador de serviços avançados de imagiologia de diagnóstico, cuidados ambulatórios e tratamento oncológico. A empresa tem 320 centros em 15 países, prestando serviços médicos de alta qualidade a mais de 10 milhões de pacientes todos os anos. A Affidea tem um longo histórico em adicionar e integrar com sucesso mais de 90 novos centros nos últimos três anos. Graças ao seu histórico de segurança dos pacientes, a empresa é o prestador de serviços de imagiologia de diagnóstico mais premiado na Europa pela Sociedade Europeia de Radiologia – mais de 50% de todos os centros distinguidos na Eurosafe Wall of Stars pertencem à Affidea. A Affidea é detida por interesses associados à família Bertarelli, a qual é aconselhada pela sua empresa comercial, a B-FLEXION.

