Affidea geht eine strategische Partnerschaft mit dem Brust-Zentrum Zürich ein und expandiert auf dem Schweizer Markt für Brustmedizin

DEN HAAG, Niederlande, 12. April 2022 /PRNewswire/ -- Die Affidea Gruppe, der grösste europäische Anbieter von Dienstleistungen in der diagnostischen Bildgebung, ambulanten Medizin und Krebsbehandlung, hat heute die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung am Brust-Zentrum Zürich, der grössten integrierten Brustmedizin-Gruppe der Schweiz mit einer führenden Marktposition im Kanton Zürich, erfolgreich abgeschlossen.

Das Brust-Zentrum Zürich ist ein renommierter medizinischer Dienstleister, der eine breite Palette integrierter Dienstleistungen im Bereich der Frauengesundheit anbietet, von der Brustkrebsvorsorge über die bildgebende Diagnostik, ambulante Konsultationen, onkologische medikamentöse Behandlungen bis hin zu chirurgischen Eingriffen. Die Klinik beschäftigt 80 Mitarbeitende und 20 Brustspezialisten, darunter Gynäkologen, Chirurgen, Onkologen, Radiologen, ergänzt durch Spezialisten für genetische Beratung oder Psychoonkologen, deren Ziel die ganzheitliche Betreuung und Unterstützung von Patientinnen mit Brusterkrankungen ist.

Mit dieser Partnerschaft expandiert Affidea Schweiz auf dem Markt der Brustmedizin. Gleichzeitig erweitert das Unternehmen seine geografische Präsenz im Kanton Zürich. In der Schweiz vereint das gemeinsame Geschäft von Affidea und Brust-Zentrum Zürich mehr als 280 Fachleute in 11 Zentren, die jedes Jahr mehr als 145'000 Patientinnen behandeln.

Die drei Hauptgründer des Brust-Zentrums, Prof. Christoph Tausch, Prof. Jian Farhadi und das Onko-Zentrum Zürich, werden das Unternehmen in Partnerschaft mit Affidea weiter ausbauen, sowohl als Aktionäre und Verwaltungsratsmitglieder als auch in ihren medizinischen Funktionen. Mit ihrem unternehmerischen Engagement und ihrer führenden Expertise in der onkologischen und chirurgischen Behandlung von Brustkrebs haben sie die Position des Brust-Zentrums Zürich in den letzten zehn Jahren weiter gestärkt. Im Jahr 2022 feiert das Brust-Zentrum Zürich sein 20-jähriges Jubiläum.

Giuseppe Recchi, CEO von Affidea, sagte zu der jüngsten Investition von Affidea in der Schweiz: «Diese Investition ist ein wichtiger Meilenstein in der Wachstumsgeschichte von Affidea. Wir haben uns kontinuierlich weiterentwickelt, um unseren Patientinnen ein breites Spektrum an medizinischen Dienstleistungen auf höchstem Niveau anbieten zu können. Das Brust-Zentrum Zürich ist ein Unternehmen mit einem sehr guten medizinischen Ruf in der Schweiz, das starke Synergien mit unserem Dienstleistungsportfolio schafft und unsere Position auf dem Markt für integrierte Brustbehandlung stärkt. Wir verfügen nun über 320 Zentren in ganz Europa, wobei in den letzten zwölf Monaten fast 50 neue Zentren hinzugekommen sind. Ich bin sehr stolz auf die Fähigkeit von Affidea, unsere Grösse und unsere klinische Exzellenz zu meistern, die auf der herausragenden Kompetenz von mehr als 7500 Ärzten in 15 Ländern beruht. In nur drei Jahren haben wir die Grösse unseres Unternehmens fast verdoppelt.»

Marc-André Christinat, Country Manager von Affidea Schweiz, erklärt: «Wir freuen uns auf unsere Partnerschaft mit dem Brust-Zentrum Zürich. Die Synergien zwischen unseren beiden Unternehmen sowie unsere operativen und klinischen Fähigkeiten werden es uns ermöglichen, den Zugang zu einer integrierten Versorgung für Frauengesundheit in den Einheiten, die wir gemeinsam betreuen, weiter zu verbessern.»

Prof. Christoph Tausch, CEO des Brust-Zentrums Zürich, ergänzt: «Zusammen mit unserem neuen Partner Affidea und dessen medizinischer und strategischer Expertise in der bildgebenden Diagnostik, den ambulanten Dienstleistungen und der Krebsversorgung wird sich das Brust-Zentrum Zürich in der Schweiz weiterentwickeln. Basierend auf den erstklassigen Kompetenzen von Affidea in der Diagnostik ergeben sich signifikante Synergien zwischen beiden Unternehmen, die den Grundstein für einen weiteren Austausch von medizinischem Fachwissen und eine optimale Patientenversorgung legen. Wir freuen uns sehr auf die enge Zusammenarbeit mit Affidea.»

Das Brust Zentrum Zürich wurde während des gesamten Transaktionsprozesses von Capitalmind auf der finanziellen Seite und Bär & Karrer auf der rechtlichen Seite beraten. Affidea wurde juristisch von Niederer Kraft Frey und finanziell von KPMG beraten. Die Details der Transaktion bleiben vertraulich.

Über Affidea (www.affidea.com)

Die Affidea-Gruppe ist der grösste europäische Anbieter von fortschrittlicher diagnostischer Bildgebung, ambulanter Behandlung und Krebsvorsorge. Das Unternehmen betreibt 320 Zentren in 15 Ländern und bietet jährlich über 10 Millionen Patienten hochwertige medizinische Dienstleistungen an. Aufgrund seiner Erfolgsbilanz in Sachen Patientensicherheit wurde das Unternehmen von der Europäischen Gesellschaft für Radiologie zum meistausgezeichneten Anbieter diagnostischer Bildgebung in Europa - über 50 % aller auf der Eurosafe Wall of Stars ausgezeichneten Zentren gehören zu Affidea. Das Unternehmen befindet sich im Besitz der mit der Familie Bertarelli verbundenen Interessengruppen, die von ihrem Unternehmen B-FLEXION beraten werden.

