Airbus, Fraunhofer Institute e POLIS Network encabeçam a lista de oradores no Tomorrow Mobility

BARCELONA, Espanha, 2 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- Como irão as futuras metrópoles equilibrar as necessidades de mobilidade de milhões de cidadãos com o imperativo da sustentabilidade global? Os drones urbanos passarão a ser uma realidade dentro de pouco tempo? Os veículos elétricos passarão a ser a norma? Estas são algumas das questões que mais de 75 peritos internacionais irão abordar de 16 a 18 de novembro na edição piloto do Tomorrow Mobility World Congress (TMWC), um evento que terá lugar em Barcelona, com organização conjunta da Fira de Barcelona e do EIT Urban Mobility, uma iniciativa do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT), um organismo da União Europeia. Entre os oradores contam-se representantes de empresas e instituições como a Airbus, o Fraunhofer Institute, a POLIS Network, a IS Global e a Comissão Europeia.