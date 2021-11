Airbus, l'Institut Fraunhofer et le réseau POLIS en tête de liste des intervenants au salon Tomorrow Mobility

Le programme de la conférence abordera certains des défis les plus urgents en matière de mobilité, notamment la mise en œuvre de la mobilité en tant que service (MaaS), la neutralité climatique d'ici 2030 et le déploiement en toute sécurité de la mobilité aérienne urbaine (UAM). Parmi les intervenants figurent Vassilis Agouridas, directeur principal de l'innovation stratégique chez Airbus et responsable du déploiement de l'UAM ; Mark Nieuwenhuijsen, directeur de l'urbanisme chez IS Global, le centre de recherche sur la santé mondiale basé à Barcelone ; Wiebke Pankauke, chef adjoint de l'unité « Systèmes de mobilité futurs et urbains » à la Commission européenne ; Karen Vancluysen, secrétaire générale du réseau POLIS, une association de villes et de régions européennes qui coopèrent pour trouver des solutions de transport innovantes ; et Wolfgang Inninger, chef de projet pour le trafic et la mobilité au Fraunhofer IML, l'un des principaux centres de recherche européens axés sur la logistique.

L'objectif du TMWC est d'aller au-delà d'un événement annuel et de devenir un centre international pour la mobilité urbaine durable et intelligente. Pour y parvenir, le congrès sera complété par une plate-forme de contenu numérique fonctionnant 365 jours par an et par un centre d'innovation physique à Barcelone pour réunir des entreprises, des start-ups et des institutions.

Large plate-forme de connaissances

L'édition pilote du TMWC sera organisée conjointement avec le congrès Smart City Expo World Congress et PUZZLE X, constituant ainsi une combinaison d'événements inégalée. Le congrès Smart City Expo World Congress est le principal sommet international consacré aux villes et aux solutions urbaines intelligentes. Lors de son édition 2021, il réunira plus de 400 entreprises et 300 intervenants. PUZZLE X est une nouvelle conférence qui vise à saisir le potentiel des matériaux frontaliers pour résoudre certains des défis auxquels la société est confrontée.

