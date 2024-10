Alibaba.com e novobanco juntam-se para impulsionar o Crescimento das Empresas Portuguesas

LISBOA, 8 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- O Alibaba.com, uma plataforma líder em comércio eletrónico business-to-business (B2B) e parte do Alibaba International Digital Commerce Group, e o novobanco, uma das principais instituições bancárias em Portugal, celebraram um acordo com o objetivo de melhorar o comércio internacional e apoiar o crescimento das empresas portuguesas no mercado global.

Como parte deste acordo, o Alibaba.com e o novobanco vão lançar uma série de iniciativas para promover as soluções e serviços do Alibaba.com junto das empresas exportadoras portuguesas, contribuindo para o seu sucesso a longo prazo no mercado global. Essas iniciativas irão incluir:

Eventos dedicados e atividades promocionais: Encontros multi-setoriais entre pequenas e médias empresas (PMEs) portuguesas e potenciais compradores estrangeiros, abrindo novas oportunidades de negócio.

Programas de formação focados em aspetos técnicos e práticos da exportação digital, incluindo gestão de riscos empresariais, estratégias de internacionalização e ferramentas e tecnologias de comércio eletrónico.

Recursos de suporte dedicado: Assistência tanto do novobanco quanto do Alibaba.com sobre como se iniciar de forma eficaz na plataforma e maximizar as oportunidades de comércio global.

Esta iniciativa conjunta entre o novobanco e o Alibaba.com reforça o apoio a empresas e empreendedores, com o propósito de aumentar o peso das exportações portuguesas. Com objetivos alinhados, a plataforma B2B do Alibaba.com - focada em reforçar as competências das PMEs portuguesas no comércio internacional - complementa a visão do novobanco de promover o crescimento empresarial através da expansão global. O acordo permite o acesso a tecnologias e ferramentas necessárias para ajudar os Clientes a navegarem de forma eficaz nos mercados globais.

Com mais de 48 milhões de compradores profissionais e 200.000 vendedores em mais de 190 países, esta plataforma oferece oportunidades para empresas portuguesas que desejam expandir-se globalmente, aproveitando o poder da digitalização. O novobanco tem um universo abrangente de Clientes, de pequenas e médias empresas (PMEs) até grandes empresas de diversos setores. Essa diversidade reflete o compromisso do banco em adaptar-se às necessidades específicas de cada Cliente, posicionando-se como um aliado estratégico para empresas de todas as dimensões.

"Estamos entusiasmados em fazer esta parceria com o novobanco e colaborar na transformação digital das empresas portuguesas, particularmente das PMEs, criando oportunidades concretas para a expansão internacional," disse Luca Curtarelli, Country Manager da Europa do Sul no Alibaba.com. "Ao aproveitarmos os nossos recursos e expertise combinados, o nosso objetivo é dotar as PMEs das ferramentas e do conhecimento essenciais para prosperar no mercado global. Juntos, estamos comprometidos em fomentar a inovação e impulsionar o crescimento sustentável, permitindo que essas empresas concorram de forma eficaz em escala internacional."

"No âmbito da parceria com o Alibaba.com o novobanco pretende fazer chegar aos seus Clientes PMEs uma solução que possa agilizar e cimentar a sua internacionalização, potenciando o crescimento do seu negócio." disse José Gonçalves, Diretor de Marketing de Empresas e Negócios do novobanco.

