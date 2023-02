ALL dá vida aos jogos do Paris Saint-Germain desde as margens do campo

Bilhetes inéditos disponíveis para cada jogo no Parque dos Príncipes

Veja o vídeo aqui: https://youtu.be/TJIdcsf-iUM

Filmes e fotografias acessíveis aqui: http://bit.ly/3IanBKR

PARIS, 10 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A partir de 10 de fevereiro de 2023 e até ao final da época, ALL - Accor Live Limitless, parceiro premium do Paris Saint-Germain, propõe aos adeptos de futebol que assistam aos jogos do Paris Saint-Germain muito perto dos jogadores, em lugares especialmente instalados nas margens do campo. Esta experiência, inédita na Europa, será acessível através de sorteio. É sorteado 1 convite para 2 pessoas em www.PitchsideByALL.com para todos os jogos no Parque dos Príncipes.

ALL - Accor Live Limitless, a Paris Saint-Germain premium partner, will offer football fans the opportunity to watch Paris Saint-Germain matches a few centimetres away from the players



Quando um adepto relembra as suas memórias do Paris Saint-Germain e do Parque dos Príncipes, estão frequentemente repletas de detalhes, por vezes insignificantes, mas que continuam a provocar emoções anos mais tarde: um golo, uma celebração, um gesto, um objeto ou um sorriso.

Para oferecer aos adeptos momentos ainda mais memoráveis, ALL - o programa de fidelização lifestyle e a plataforma de reservas dos hotéis Accor, um parceiro premium do Paris Saint-Germain - propõe uma experiência única: um jogo assistido nas margens do campo a apenas poucos passos da linha lateral. Uma oportunidade única para observar os jogadores de muito perto e identificar os pequenos detalhes que serão memorizados para toda a vida: ouvir o que se diz entre Kylian Mbappé e Achraf Hakimi e as instruções do treinador, observar o Neymar Jr a colocar as suas caneleiras, descobrir o tamanho das luvas do Gianluigi Donnarumma, observar a folha de relva no rosto de Carlos Soler...

Esta experiência, inédita num estádio europeu, será lançada a 14 de fevereiro no jogo Paris-Munique e estará disponível em todos os jogos a disputar em casa até ao final da época 2022-23.

«Através da Pitchside By ALL, a expressão «ter um lugar na primeira fila» assumirá tido o seu sentido. Esta experiência, reservada aos membros Accor Live Limitless, reflete a nossa ambição em fazer com que as paixões sejam vividas com maior intensidade.

Viver o jogo pertíssimo dp treinador, vibrar com cada uma das ações, partilhar a emoção da equipa a cada golo, a cada celebração graças ao ALL, será um momento inesquecível» sublinha Mehdi Hemici, Chief Loyalty & E-Commerce Officer do Grupo Accor.

A partir de 10 de fevereiro, os adeptos são convidados a consultar www.PitchsideByALL.com e a selecionar o jogo a disputar em casa do Paris Saint-Germain que desejam ver o mais próximo possível da ação.

Uma inscrição online permite que participem no sorteio, em apenas alguns cliques.

Alguns dias antes de cada jogo, um sorteio determinará um vencedor por jogo que ganhará dois bilhetes.

Ao participarem, os adeptos de futebol terão a oportunidade de aderir ao programa de fidelização ALL e de acumular pontos Reward a cada reserva nos hotéis do grupo Accor, para poderem, assim, desfrutar de novas experiências e ofertas inéditas, nomeadamente com o Paris Saint-Germain.

Para ganhar os seus bilhetes, consulte:

www.PitchsideByALL.com

#PitchsideByALL @all @psg

Contato de mídia: Agence Olivia Payerne | AOP for Accor: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2000091/ALL_PITCHSIDE.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2000115/ALL_PREMIUM_PARTNERS_Logo.jpg





SOURCE ALL - Accor Live Limitless