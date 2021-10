Argus e MundoPetróleo acordam parceria downstream para Espanha e Portugal

LONDRES, 14 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A Argus, agência de preços (PRA – Price Reporting Agency) globais de commodities e energia, acordou que a MundoPetróleo pode distribuir dados de combustíveis de referência aos seus clientes na Península Ibérica. Isto após operadoras de combustível downstream por toda a Espanha e Portugal terem adotado os preços de biocombustíveis publicados pela Argus.

O esforço internacional para reduzir as emissões de carbono resultou na introdução de metas afin de aumentar a participação dos combustíveis renováveis no transporte rodoviário. Na Europa os preços do biodiesel da Argus para ésteres metílicos de ácidos gordos (FAME[i]), éster metílico de óleo de semente de colza (RME[ii]) e éster metílico de óleo alimentar usado (UCOME[iii]) têm como base um número substancial de transações à vista, e que por sua vez, são o padrão da indústria que define os preços de contractos para fornecimento de combustíveis renováveis.

A base de clientes do MundoPetróleo inclui postos e redes independentes de combustíveis, empresas de transporte e autoridades municipais. Esta parceria com a Argus permitirá que, a plataforma MundoPetróleo dê accesso directo aos precos da Argus a esses clientes.

MundoPetróleo poderá assim distribuir os preços da Argus de combustíveis renováveis e productos refinados de petróleo para o sector de transporte, GPL, fuelóleo e betume.

O presidente e director-executivo principal da Argus Media, Adrian Binks, disse: "Estamos satisfeitos por trabalhar com a MundoPetróleo para oferecer os nossos preços de referencia aos clientes downstream em Espanha e Portugal. A Argus tem estado na vanguarda em trazer transparência a esses mercados emergentes de combustíveis renováveis e é animador ver os nossos preços a serem considerados úteis e como indicadores de confiança para tantas empresas e países. "

Sobre Argus Media

Argus Media é uma organização de mídia independente com quase 1.100 funcionários. Com sede em Londres, possui 26 escritórios nos principais centros de comercialização e produção de commodities do mundo. A Argus produz avaliações de preços e análises sobre energia internacional e outros mercados de commodities, oferecendo também serviços de consultoria sob medida e para conferências líderes do setor.

Empresas em 140 países usam os dados da Argus para indexar o comércio físico e como referência em mercados de derivativos financeiros, bem como para fins de análise e planeamento.

A Argus foi fundada em 1970 e é uma empresa privada registrada no Reino Unido. É propriedade dos acionistas funcionários, da empresa de capital de crescimento global General Atlantic e Hg, a investidora especialista em software e serviços de tecnologia.

ARGUS, o logotipo ARGUS, ARGUS MEDIA, ARGUS DIRECT, ARGUS OPEN MARKETS, AOM, FMB, DEWITT, JIM JORDAN & ASSOCIATES, JJ&A, FUNDALYTICS, METAL-PAGES, METALPRICES.COM, INTEGER, títulos de publicação Argus e nomes de índice da Argus são marcas registradas da Argus Media Limited.

[i] FAME, do acrónimo em inglês Fatty Acid Methyl Ester

[ii] RME, do acrónimo em inglês Rapeseed Methyl Ester

[iii] UCOME, do acrónimo em inglês Userd Cooking Oil Methyl Ester

