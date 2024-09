LISBON, Portugal, 12 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- As Clínicas Smile.up, marca líder de mercado no setor de clínicas dentárias anunciaram uma parceria inovadora com a marca Oclean, conhecida pela sua Alta Tecnologia em Escovas de Dentes Elétricas Sónicas. Esta colaboração promete revolucionar a forma como os pacientes cuidam da saúde oral, combinando expertise em odontologia com Alta Tecnologia. A Oclean, chegou ao mercado com a permissa de Redefinir para um Melhor Cuidado Oral. Tornar a tecnologia acessível a todos!

As Clínicas Smile.up e a Oclean, a marca Inovadora de Escovas de Dentes Elétricas Inteligentes, criaram uma parceria de excelência, para revolucionar o cuidado e saúde oral em Portugal

À semelhança das Clínicas Smile.up, a Oclean, foi também reconhecida como marca Escolha do Consumidor 2024, na categoria Escovas de Dentes Elétricas que vieram trazer um "refresh" à categoria e, através da inovação, facilitar a higienização oral diária.

Com esta parceria, os pacientes das Clínicas Smile.up terão acesso a essas tecnologias de última geração, que prometem melhorar a eficácia da escovagem, prevenir problemas orais e proporcionar uma experiência mais confortável e personalizada, e os profissionais de saúde Smile.up, terão acesso a relatórios de escovagem dos seus pacientes que lhes permitirão avaliar os métodos e corrigir possíveis erros ou falhas no processo de escovagem diário.

Além disso, a parceria entre as Clínicas Smile.up e a Oclean contempla também a realização de Campanhas Educativas e Ações de Consciencialização sobre a importância da Saúde Oral, visando promover hábitos saudáveis e prevenir doenças dentárias.

Para as Clínicas Smile.up, esta parceria representa um marco na aposta constante em inovação e excelência no atendimento odontológico. "Estamos muito entusiasmados com essa colaboração com a marca Oclean, que nos permitirá disponibilizar aos nossos pacientes tecnologias de última geração para cuidar da sua saúde oral. Acreditamos que essa parceria trará benefícios significativos para todos os envolvidos", afirma José Rodriguez, Diretor de Operações da Smile.up.

A parceria entre as Clínicas Smile.up e a Oclean promete transformar a maneira como as pessoas cuidam a sua Saúde Oral, proporcionando uma experiência mais eficaz, confortável e personalizada. Juntas, essas duas marcas estão comprometidas na Promoção da Saúde Oral em Portugal e o bem-estar dos pacientes, utilizando o que há de melhor em Tecnologia e Inovação.

