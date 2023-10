As vantagens dos jogadores portugueses sobre os espanhóis no CasinoPortugal

LISBOA, Portugal, 9 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- O CasinoPortugal procedeu a uma análise detalhada do jogo online em Portugal e em Espanha. Com base nos resultados obtidos e nos estudos realizados, a vantagem dos jogadores portugueses sobre os jogadores espanhóis reflete-se na legislação, nos tipos de jogos, nos métodos de pagamento e nos bónus. Sem esquecer a quantidade e qualidade dos casinos físicos em Portugal, que continuam a ter uma falange de apoio e de visitantes, ao contrário do que acontece no país vizinho.

Abaixo alguns dos fatores que contribuem para esta realidade, em comparação ao setor do país vizinho.

Jogadores portugueses vs espanhóis

Slots versus roleta: os portugueses concentram as suas apostas nas slots, ao passo que os espanhóis dividem as suas preferências entre as máquinas de jogo e a roleta. Com maior probabilidade de ganho, apostas mais baixas e retorno mais elevado, as slots representam uma escolha mais inteligente.

Legislação e casinos terrestres: a legislação espanhola é mais restritiva e rigorosa, quando comparada com a legislação portuguesa. Muitos dos casinos terrestres espanhóis fecharam portas, ao passo que, em Portugal , as duas realidades - online e físico - parecem complementar-se.

, as duas realidades - online e físico - parecem complementar-se. Proibição de bónus de boas-vindas: o bónus de boas-vindas é uma das ofertas mais apreciadas pelos jogadores portugueses. Uma clara vantagem para os primeiros jogos no casino, com saldo de bónus elevado, que contribui para sessões de jogo maiores e mais divertidas. Ora, a oferta de tais bónus está proibida em Espanha.

Crescimento sustentado e informado: os jogadores portugueses fazem uso das mais recentes tecnologias dos casinos e recorrem a métodos de pagamento mais avançados e mais seguros. Uma tendência que não se verifica entre os espanhóis.

A reputação dos casinos terrestres portugueses: a boa reputação dos casinos terrestres portugueses abona todo o sector, contribuindo para a confiança e tranquilidade dos jogadores portugueses. A boa localização, os espaços cuidados e o fluxo de turismo são algumas das características de que gozam os casinos portugueses.

«O setor de jogo e apostas online e terrestre contribui, económica e socialmente, para uma indústria mais alicerçada e desenvolvida, em solo português.», afirma Rita Ferreira.

