Aureum Life: empresa sueca de canábis é a primeira no mundo a publicitar canábis no Twitter

Na sequência do anúncio feito na semana passada por Elon Musk de que a indústria da canábis pode agora fazer publicidade no Twitter, a empresa sueca de canábis Aureum Life tornou-se na primeira do mundo a criar no Twitter uma campanha informativa/publicitária paga para a canábis medicinal.

ESTOCOLMO, 23 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A campanha informativa que a empresa sueca de investimento em canábis iniciou no Twitter na semana passada incluiu um breve filme sobre como a canábis medicinal pode tornar-se acessível na Suécia e no mundo no futuro. O filme foi lançado pela revista científica Aurea Care Medical Science Journal, com sede na Suécia. O objetivo da campanha informativa é promover o conhecimento e a educação, bem como eliminar estigmas antigos em torno da canábis medicinal, aumentando assim o acesso à canábis medicinal para doentes com dor na Suécia, que sofrem com a prescrição excessiva de opiáceos atualmente em curso na Suécia.

Cannabis movie 2 Cannabis movie 4 Cannabis movie 5 Cannabis movie 6 Aurea Care team Musk

O Twitter atribuiu hoje à Aureum Life um crédito publicitário no valor de 80 000 USD.

A Aureum Life entende que isto irá beneficiar todos os doentes que utilizam canábis medicinal no mundo, bem como a indústria de canábis em rápido crescimento, e agradece a Elon Musk por uma iniciativa muito boa e que, na sua opinião, é uma iniciativa que todas as outras plataformas de redes sociais deverão agora seguir.

Sobre a Aureum Life: fundada em 2018, a Aureum Life Investments AB é a primeira empresa de canábis da Suécia. A empresa fez vários investimentos bem-sucedidos no setor da canábis, incluindo a exploração de clínicas de canábis medicinal na Suécia através de empresas subsidiárias.

Sobre o Aurea Care Medical Science Journal: o Aurea Care Medical Science Journal é uma publicação periódica com um certificado de publicação na Suécia, iniciada pelo investigador Stefan Broselid, doutorado em farmacologia molecular, pela Aureum Life e pela Otto News. Centra-se na publicação das notícias mais recentes de investigação sobre canábis para fins medicinais, ciência, partilha de conhecimentos e educação. Em breve, o Aurea Care Medical Science Journal lançará um novo site para publicação de notícias.

Como é que o grupo Aureum se tornou no primeiro com publicidade? Bem, eles começaram a publicidade secretamente no dia 12 de fevereiro, quando ainda não era permitido publicitar canábis no Twitter. Portanto, 3 dias antes de Elon Musk e o Twitter aprovarem publicidade sobre a canábis!

Consulte as hiperligações para a campanha informativa publicada no Twitter através de publicidade paga:

Aurea Care Twitter: https://twitter.com/aurea_care/status/1626274583048224768?cxt=HHwWgICw3b2H2JEtAAAA

Site da Aurea Care: https://aureacare.se/

Site da Aureum Life: https://aureumlife.se/

Otto News: https://cannabisifokus.se/

Contacto para a imprensa:

Christian Engström

[email protected]

+46 70 663 37 80

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2007628/Aureum_Life.jpg

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2007629/Aureum_Life_2.jpg

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2007630/Aureum_Life_3.jpg

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2007631/Aureum_Life_4.jpg

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2007870/Aurea_team_Musk.jpg

