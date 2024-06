Benjamin Verlingue, o novo Presidente e CEO do Grupo Adelaïde, revela o novo plano estratégico Better Future 28 e ambiciona tornar-se o principal corretor familiar da Europa

QUIMPER, France, 25 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Benjamin Verlingue, anterior Vice-CEO, sucede a Jacques Verlingue, que assume o cargo de Presidente do Comité de Estratégia do Grupo. Terá o apoio de Gilles Bénéplanc e Audrey Verlingue, ambos Vices-CEO. Após uma transição criteriosamente preparada, as rédeas do Grupo são, assim, entregues à quarta geração da família fundadora.

Nova administração e um novo plano estratégico para 2028

Nova etapa de uma história empresarial marcada por nove décadas de crescimento, esta evolução da administração surge num momento de aceleração do desenvolvimento, com o Grupo a triplicar o seu volume de negócios nos últimos dez anos.

"Estou extremamente orgulhoso por passar as rédeas ao Benjamin, acompanhado pela irmã Audrey, cuja experiência e visão são trunfos importantes para o futuro. Nas suas funções anteriores, Benjamin demonstrou a sua liderança. Confio no seu conhecimento do negócio e na sua determinação em defender o nosso modelo e assegurar a continuação do nosso desenvolvimento.", afirma Jacques Verlingue, Presidente cessante do Grupo Adelaïde

"É com grande entusiasmo que assumo estas novas funções. Sob a direção de Jacques Verlingue, a Adelaïde tornou-se um dos principais intervenientes europeus no setor da corretagem. Dedicarei a minha energia a continuar fazer crescer o Grupo, preservando simultaneamente a independência do Grupo a longo prazo.", acrescenta Benjamin Verlingue, novo Presidente e CEO do Grupo Adelaïde

O plano Better Future 28 insere-se nesta dinâmica e revela uma forte ambição: duplicar o volume de negócios do Grupo até 2028 para atingir 800 milhões de euros. O Grupo Adelaïde pretende estabelecer-se como o corretor de seguros familiar líder no mercado europeu.

O plano estratégico Better Future 28 está estruturado à volta de quatro eixos principais:

Crescimento orgânico e externo

Desenvolvimento do capital humano

Inovação tecnológica

Um impacto positivo

Empresas líderes no seu mercado de referência

Com uma equipa de mais de 2500 colaboradores, o Grupo Adelaïde estabeleceu o objetivo de recrutar mais de 250 novos talentos em 2024. O plano revela igualmente um forte compromisso com a excelência operacional em todas as filiais:

A Verlingue, especializada na corretagem de seguros para empresas, pretende entrar numa nova fase de crescimento, com um objetivo de volume de negócios agregado de 450 milhões de euros em 2028 e a integração de 400 novos colaboradores

e a integração de 400 novos colaboradores A Génération pretende reforçar o seu estatuto de corretor-gestor de referência da proteção social, com um objetivo de 3,5 milhões de segurados de saúde e 1,5 milhões em fundos de pensões

A Cocoon, especializada em seguros individuais, tem como objetivo duplicar a sua dimensão até 2028, oferecendo soluções de seguros adaptadas às famílias com base em práticas éticas e responsáveis.

Um compromisso com o desempenho financeiro e não financeiro

O plano Better Future 28 também se centra no desempenho extra financeiro, integrando questões ESG em todos os níveis da empresa. O Grupo Adelaïde definiu 9 indicadores de desempenho claros para 2028, que ilustram o seu empenho em prosseguir um crescimento sustentável e equilibrado:

800 milhões de euros de volume de negócios

6 milhões de pessoas protegidas

6 mil milhões de euros em volume de prémios negociados

100% dos colaboradores formados sobre os desafios de ESG

15% de colaboradores certificados pela Universidade Adelaïde

Duplicar o número de oportunidades de mobilidade interna

98% de taxa de retenção de colaboradores

95% de satisfação do cliente

50/50 de Homens/Mulheres em cargos de direção

Sobre o Grupo Adelaïde

O Grupo Adelaïde é especializado na consultoria, intermediação, distribuição e gestão de seguros, com o objetivo de permitir que os seus clientes executem a sua atividade com um controlo eficaz dos seus riscos. Há mais de 90 anos que o Grupo continua a reinventar-se para se tornar num dos principais players de corretagem de seguros em França, com três empresas de sucesso: Verlingue, Génération e Cocoon. Crescimento orgânico e externo, expansão internacional e transformação digital são os 4 eixos que o Grupo identificou para alcançar o seu objetivo de construir um grande Grupo de corretagem de seguros de dimensão europeia, familiar e independente.

2500 colaboradores 3000 milhões de euros em prémios negociados|2,4 milhões de segurados cobertos nos seguros de saúde e 1,1 milhões em fundos de pensões |Presente em 5 países na Europa: França, Reino Unido, Suíça, Portugal, Itália|www.adelaidegroup.fr

Contactos de Imprensa

Verlingue Portugal – Sofia Melo Mendes– [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2380073/4781860/Groupe_Adelaide_Logo.jpg