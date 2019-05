Bestseller brasileira lança nesta sexta-feira obra pela Editora Planeta de Portugal

SÃO PAULO, 21 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- Patrícia Cândido, autora brasileira e bestseller, lançará a obra Código da Alma pela Planeta de Livros de Portugal. A escritora explica de forma didática, neste verdadeiro guia para entender as doenças, como identificar as causas mentais, emocionais e espirituais das enfermidades. Os leitores poderão autografar e conversar com a autora no evento que acontecerá no dia 24 de maio, às 18h30, na FNAC do Centro Comercial Colombo, em Lisboa.

