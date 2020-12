Cashback App: Economize enquanto compra, quando e onde quiser

Com a Cashback App, a Comunidade Internacional de Compras, Cashback World, oferece a oportunidade de economizar dinheiro, a qualquer hora e em qualquer lugar

LISBOA, 9 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- Com mais de 150,000 Empresas Aderentes, em 51 países em todo o mundo, a Cashback World dá aos clientes inúmeras possibilidades de ganhar benefícios de compras na forma de Cashback e Shopping Points. Para que os clientes tenham uma visão geral de todas as Empresas Aderentes físicas e online, bem como ofertas, deals disponíveis e atualizados, a Cashback World disponibiliza a Cashback App uma aplicação gratuita para Androids e Smartphones.

Compre mundialmente apenas com uma app

"A Cashback World permite aos seus clientes obter benefícios de compras numa grande variedade de Empresas Aderentes locais e online. Com a Cashback App, combinamos este dois mundos, onde os clientes podem obter Cahsback e Shopping Points a qualquer hora e a qualquer momento", explica Miguel Paulino Costa, Diretor Geral da myW Portugal.

Visite uma Empresa Aderente a qualquer momento

Com a ajuda de serviços baseados, na Cashback App, conseguirá encontrar rapidamente Empresas Aderentes próximas com um mapa da área e a rota de como lá chegar. Para registar facilmente os benefícios nas Empresas Aderentes locais, os clientes têm uma versão digital do seu Cartão Cashback na App que pode ser lido na caixa Se a leitura do cartão não for possível, será disponibilizado um código de quatro digitos Quick Code para registar rapidamente a compra e os respectivossbenefícios ao membro (cliente).

Aproveite as ofertas disponíveis

Outra vantagem de utilizar a Cahback App em vez de comprar diretamente na loja é que os Shopping Points podem ser utilizados de imediato nas ofertas e promoções especiais. "Acontece aos melhores de tempos a tempos, quando nos lembramos de uma boa oferta em loja e verificamos que o voucher ficou em casa. Com a Cashback App, os nossos clientes têm as melhores ofertas no seu bolso", diz-nos Miguel Paulino Costa.

Receba benefícios online a qualquer momento

As compras online são também uma parte essencial da Cashback App. Assim, as compras online de última hora através do smartphone estão sempre ao nosso alcance. "É claro que a maior vantagem da Cashback App é comprar localmente e em movimento, mas é importante que possamos sempre oferecer aos nossos clientes todas as possibilidades de compra na Cashback App", realça Miguel Paulino Costa. Pode encontrar mais informações em cashbackworld.com .

Sobre a Cashback World

A Comunidade de Compras internacional, Cashback World, oferece benefícios de compras (Cashback e Shopping Points) para membros em todo o mundo que pretendem economizar dinheiro ao efetuarem compras nas lojas fisicas ou lojas online utilizando o seu Cashback Card. Além disso, a Cashback World disponibiliza às empresas programas de fidelização de clientes eficientes e inovadores, permitindo que façam parte desta comunidade de compras. A Cashback World está atualmente ativa em 51 países e 15 milhões de membros desfrutam dos benefícios de compras em aproximadamente 150.000 Empresas Aderentes em todo o mundo. Saiba mais em cashbackworld.com e partner.cashbackworld.com.

