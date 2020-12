Cashback World: Programas Profissionais de Fidelização de Clientes para PMEs

LISBOA, 16 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Comunidade de Compras internacional Cashback World está a reforçar o seu posicionamento internacional, com os seus programas de fidelização de clientes melhorados. Isso permite que pequenas e médias empresas façam agora uma gestão da fidelização dos seus clientes a um nível totalmente profissional.

Os programas de fidelização de clientes Cashback World já mostraram a sua eficácia junto de 150.000 empresas, provenientes de diversos setores, em 51 países. Estes são particularmente relevantes para as pequenas e médias empresas (PMEs) que procuram ferramentas eficientes e acessíveis para manter os clientes já existentes e conquistar novos. A Cashback World oferece, nestes casos, a solução perfeita para alcançar esse objetivo: o "Premium Partner Program".

"Os nossas empresas com Premium Partners têm um programa completo para novos clientes e clientes frequentes, com tudo o que necessitam para garantir o sucesso dos seus negócios. Podem, assim, gerir o marketing como as grandes empresas, ganhando uma vantagem competitiva decisiva", frisa Miguel Costa, Diretor Executivo da myW Portugal, subsidiária da Cashback World em Portugal.

Um pacote abrangente tudo-em-um

O "Premium Partner Program" contém uma solução com vastos recursos e módulos, que os empresários podem utilizar, individualmente, com base nas suas necessidades. As possibilidades vão desde o registo rápido das vendas, o fácil registo e gestão de clientes, até à emissão de cartões de cliente. Através módulos especiais, também podem ser enviadas newsletters para determinados grupos-alvo, com apenas alguns cliques, podem ainda realizar inquéritos de satisfação aos clientes e criar descontos especiais para atrair novos clientes para a empresa. Também está disponível um módulo com estatísticas para avaliar todas as áreas relevantes de vendas da empresa.

Estes recursos podem ser acedidos através de um software simples, que pode ser aberto através de browser ou app. "é possível aceder ao nosso software UTERM no escritório ou enquanto se desloca", acrescenta Miguel Costa. "Dessa forma, ao encontrar-se com um cliente, um Partner pode registá-lo imediatamente como cliente frequente."

Beneficiar da Comunidade de Compras

Como parte da Comunidade de Compras internacional, os Premium Partners, como todos os outros Partners da Cashback World, podem ser encontrados no site em cashbackworld.com e na Cashback App. Isso torna fácil de os localizar, por parte dos 15 milhões de Membros da Cashback World em todo o mundo. "A nossa Comunidade também oferece às empresas muitas oportunidades para fazerem negócios com outras empresas aderentes (B2B) em condições interessantes", afirma Miguel Costa. Pode encontrar mais informações em partner.cashbackworld.com.

Sobre a Cashback World

A Comunidade de Compras internacional, Cashback World, oferece atraentes benefícios de compras (Cashback e Shopping Points) para membros em todo o mundo que pretendem economizar dinheiro ao efetuarem compras nas lojas aderentes ou lojas online utilizando o seu Cashback Card. Além disso, a Cashback World disponibiliza às empresas programas de fidelização de clientes eficientes e inovadores, permitindo que façam parte desta comunidade de compras. A Cashback World está atualmente ativa em 51 países e 15 milhões de membros desfrutam dos benefícios de compras em aproximadamente 150.000 Empresas Aderentes em todo o mundo. Saiba mais em cashbackworld.com e partner.cashbackworld.com.

Contacto:

Miguel Costa

Diretor Geral

myW Portugal

Telm: +351 937584348

Email: [email protected]

