CASINOPORTUGAL DÁ AS BOAS-VINDAS À AUTORA PRINCIPAL RITA FERREIRA

LISBOA, Portugal, 5 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- **O CasinoPortugal tem o prazer de apresentar Rita Ferreira, como Autora Principal do site. Esta colaboração irá permitir a criação de conteúdos da indústria de casinos online em Portugal, mais variados e ainda mais atualizados, considerando o extenso conhecimento e a vasta experiência da autora, no setor de jogos de casino e apostas online.

Sobre Rita Ferreira

Rita Ferreira começou por ser recrutadora de iGaming, atividade que realizou ao longo de dois anos e que lhe permitiu criar relações profissionais nos casinos online e nas apostas desportivas, construindo uma rede de contactos exclusiva.

Dedicou-se ao estudo das tecnologias emergentes, como as criptomoedas e o blockchain, e aos jogos de casinos na ótica do jogador. Foi, ao longo do tempo, explorando a indústria e adquirindo um profundo conhecimento da mesma.

Continua a estudar novas tendências de mercado nos jogos e apostas, para se manter atualizada e poder apresentar, aos leitores do CasinoPortugal.online, conteúdos interessantes, pertinentes e atuais.

Numa indústria em constante evolução, poder contar com a colaboração da Rita Ferreira é uma enorme mais-valia. A autora principal do CasinoPortugal.online pretende dar aos leitores as ferramentas necessárias para otimizar a experiência de jogo de cada um. Ao manter-se em constante atualização, Rita Ferreira poderá criar temas exclusivos e conteúdos únicos para a plataforma líder no setor de casinos online.

"Ser a nova autora principal do CasinoPortugal.online é uma verdadeira honra. A plataforma é a melhor no seu segmento e saber que poderei contribuir para que continue a sê-lo é gratificante. Poderei aliar duas grandes paixões: os jogos de casino e a escrita, para criar conteúdos relevantes, com informações preciosas para os nossos leitores", afirma Rita Ferreira

Como referido, a nova autora principal Rita Ferreira pretende fazer chegar aos leitores do CasinoPortugal.online, informações valiosas, atualizadas e interessantes, sobre os jogos de casino e as apostas online, em Portugal.

Sobre o CasinoPortugal.online

O CasinoPortugal.online, pertencente à SEOBROTHERS, estabeleceu-se, em 2020, como uma plataforma líder no setor de casinos online, fornecendo informações valiosas sobre a indústria. O site oferece informações, dicas e análises sobre vários assuntos, tais como bónus, jogos, casinos online, e muito mais. A sua equipa dedicada oferece conteúdo abrangente e fiável sobre a indústria de casinos online.

