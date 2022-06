Centenas de hackers éticos em defesa da cadeia de blocos Talent Protocol para que os investimentos nas melhores carreiras de talentos digitais em todo o mundo sejam mais seguros

A nova rede Talent Protocol, para talentos de elevado potencial que visam criar ou contribuir para projetos inovadores, acaba de ser lançada.

A rede permite o lançamento de tokens associados a indivíduos de elevado potencial e oferece um espaço no qual os utilizadores podem apoiar os talentos nos quais mais acreditam.

Para analisar e, em última análise, melhorar o nível de segurança da plataforma na Web3, a comunidade de hackers éticos da WhiteJar testou o portal através de testes de penetração. A WhiteJar está entre as poucas empresas italianas a lidar com a cibersegurança também no setor das cadeias de blocos (blockchain).

MILÃO, 9 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- Uma rede profissional de Web3, onde talentos de elevado potencial podem construir um currículo em cadeia e lançar um token de talento, permitindo que qualquer pessoa invista facilmente nas suas carreiras. Esta é a Talent Protocol, uma rede profissional nascida em 2021 (e agora renovada em design e conteúdos) onde qualquer pessoa pode descobrir e apoiar indivíduos de elevado potencial nas cadeias de blocos (blockchain).

Com a missão de ajudar a próxima geração de talentos a alcançar o sucesso e a realização, ao permitir carreiras coletivas1, a Talent Protocol, que agora tem cerca de 340 tokens de talentos de todo o mundo, acaba de anunciar uma nova versão da plataforma após uma fase de testes realizada pela WhiteJar, a primeira comunidade de hackers éticos em Itália, composta apenas por profissionais certificados. O WhiteJar é um serviço UNGUESS dedicado à cibersegurança, a plataforma que traz conhecimento coletivo e inteligência aos processos de tomada de decisões das empresas.

O papel da WhiteJar

Ao longo de um mês, os hackers éticos da WhiteJar realizaram ciclos contínuos de testes de penetração baseados na multidão (os principais negócios da WhiteJar, juntamente com os serviços de avaliação de vulnerabilidades). Desta forma, a comunidade de hackers éticos foi capaz de garantir a segurança da Talent Protocol no Web3, sendo a WhiteJar entre as poucas empresas italianas que oferecem serviços de cibersegurança também no setor de cadeia de blocos.

"Começámos a colaborar com a Talent Protocol em novembro de 2021 para identificar quaisquer falhas do sistema e identificamos rapidamente as primeiras vulnerabilidades - explica Aldo Del Bo, diretor de cibersegurança da WhiteJar. - Graças ao nosso modelo de trabalho, baseado na inteligência coletiva e generalizada, conseguimos identificar vulnerabilidades que não foram encontradas nos testes de penetração tradicionais. Graças ao nosso trabalho, a Talent Protocol conseguiu verificar se o que tinha sido planeado até esse momento era seguro e continuar com os próximos passos do seu plano de negócios".

Talent Protocol: uma plataforma de talentos na qual todos podemos tornar-nos apoiantes

Com um código fonte aberto e uma plataforma completamente livre, a Talent Protocol - graças ao trabalho feito pela comunidade de hackers éticos da WhiteJar - foi capaz de apresentar uma nova versão do site com uma oferta e design renovados. A primeira fase da Talent Protocol deu vida a uma realidade multijogador na Web3 (onde os primeiros apoiantes são recompensados e o sucesso é partilhado). O projeto encontra-se agora na segunda fase, que traz NFT, uma nova interface de utilizador, perfis públicos, objetivos de carreira e o lançamento numa segunda cadeia de blocos (blockchain).

Através da Talent Protocol, talentos de elevado potencial de todo o mundo podem lançar o seu token, permitindo a qualquer pessoa garantir a sua carreira e transformar a sua rede numa comunidade investida no seu sucesso. "Acreditamos que o talento é abundante, por mais opiniões em contrário que possamos ter ouvido. O foco está na visibilidade e na oportunidade, e é isso que estamos a tentar resolver através de tokens sociais", explica um dos cofundadores portugueses Pedro Oliveira .

"Construir num espaço tão novo como a Web3 implica muitos desafios. A segurança é um deles e a construção de uma rede à prova de bala desde o primeiro dia é uma grande preocupação para nós", explica Francisco Leal, diretor de produtos da Talent Protocol. "A nossa colaboração com a WhiteJar foi fundamental para definir os nossos próximos passos".

1 "Carreiras coletivas" significa que a Talent Protocol está a capacitar os utilizadores para alcançarem o sucesso ao permitir-lhes crescer através da utilização de uma comunidade de apoiantes envolvida.

WhiteJar desenvolvida por UNGUESS

WhiteJar (https://whitejar.io/) é o primeiro serviço de segurança de bugs "fabricado na multidão" em Itália. É a única comunidade da CEH, GXPN, OSCP, GWAPT, GMOB com certificação de hacker ético de quem conhecemos a identidade e a história e colocamos o seu conhecimento ao serviço de empresas e autoridades públicas para prevenir ataques maliciosos, identificar vulnerabilidades e sugerir estratégias de correção. Tudo isto através de uma WhiteJar Crowdsourced Security Platform (CSSP), na qual clientes e hackers éticos podem interagir em tempo real. O WhiteJar é um serviço da inovadora PME UNGUESS (http://www.unguess.io/) que, graças à sua comunidade global, opera nas áreas da qualidade de software, da experiência do utilizador, da experiência do cliente, da investigação de mercado e da cibersegurança.

CONTACTO:

[email protected]

Angela Meduri

Logótipo - https://mma.prnewswire.com/media/1835807/WhiteJar_Logo.jpg

SOURCE WhiteJar, powered by UNGUESS