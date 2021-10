Centric Software® Celebra 500 Projetos PLM

Para trazer produtos ao mercado, as empresas de bens de consumo têm uma necessidade fundamental de permitir um trabalho de equipe remoto, porém ágil, além de aumentar a economia de custos, a eficiência operacional, a agilidade comercial e a colaboração na cadeia de suprimentos, ao mesmo tempo em que cumprem com os requisitos sustentáveis e regulatórios.

Sediada em Silicon Valley, a Centric Software é a pioneira das soluções PLM para planejamento, projeto, desenvolvimento, fornecimento e venda de produtos de consumo como vestuário, calçados, artigos esportivos, móveis, cosméticos e cuidados pessoais, alimentos e bebidas, luxo, eletrônicos de consumo, produtos de marca própria e muito mais.

Varejistas, marcas e fabricantes com operações em mais de 40 países, desde etiquetas icônicas de luxo a disruptores de mercados emergentes, confiam na Centric para trazer aproximadamente US$ 1,3 trilhão de mercadorias ao mercado por ano através de mais de 1 milhão de pontos de venda. O Centric PLM capacita empresas de todos os tamanhos a superar o tempo de comercialização e melhorar a eficiência da cadeia de fornecimento em até 50%, permitindo um desenvolvimento mais sustentável do produto com custos reduzidos e melhores margens do produto. Com uma taxa de retenção de 99%, os usuários do Centric PLM são os mais felizes do mundo; 40% das empresas que usam Centric hoje substituíram um sistema PLM adquirido anteriormente por as inovações centradas no mercado da Centric.

A Centric está redefinindo o conceito de PLM com muitas novidades da indústria, como aplicativos móveis, placas digitais interativas, Social PLM integrando ferramentas de comunicação de equipe como Slack, Quick Start e implantação totalmente remota, integrações com dezenas de soluções ERP e e-com e uma inovadora abordagem agnóstica CAD com fluxos de trabalho fluidos que se conectam a dezenas de sistemas CAD 3D. O efeito direto é verdadeiro, colaboração interna de ponta a ponta e colaboração de equipe ampliada usando uma fonte de verdade acionável para todos.

Um sincero agradecimento aos nossos parceiros de longa data, assim como às mais recentes adições à família Centric, incluindo nosso 500º cliente, o gigante global da indústria do golfe, Callaway Golf.

"Centric PLM vai impulsionar uma maior eficiência em nosso processo de desenvolvimento de produtos. Criamos uma grande variedade de produtos em diversas categorias, o que vai permitir maior eficiência em nossas categorias de vestuário, calçados e acessórios multimarcas. Estes produtos requerem fluxos de trabalho distintos e a Centric fornece uma solução tecnológica excepcional para lidar com a vastidão e complexidade de nossos negócios globais", afirma Jeff Cross VP de Operações Globais e Desenvolvimento, Vestuário e Produtos Macios da Callaway Golf.

"Estamos muito orgulhosos de celebrar 500 projetos PLM e de crescer", diz Chris Groves, Presidente e CEO da Centric Software. "Agradecemos sinceramente a cada cliente, desde aqueles que escolheram trabalhar conosco e nos inspiram há mais de uma década até nossos parceiros mais recentes como a Callaway. A confiança que nossos clientes depositam em nós nos impulsiona a continuar a ampliar as fronteiras da inovação, da especialização da indústria e das melhores práticas".

"Estamos verdadeiramente honrados de estar nesta excitante jornada com tantos parceiros inovadores e líderes de mercado", diz Groves.

Mais empresas de vanguarda de todo o mundo atestam a importância de suas parcerias com a Centric, tanto novas quanto antigas:

"O Centric PLM nos permitiu utilizar nossos materiais de forma mais eficaz, agilizar nosso processo de custeio e aumentar a eficiência do processo... Também vimos uma redução de 15-20% nas tarefas administrativas intensivas, tais como criar itens, fazer cotações e finalizar os custos", observa Moira Alexander, Gerente de Projetos de Melhoria na Woolworths da África do Sul, um dos maiores varejistas do Hemisfério Sul.

"Quando falamos com a Centric, percebemos que a opção por sua solução pronta para uso aceleraria muito nosso processo de transformação. E como temos investido muito em inovações tecnológicas, estávamos procurando um parceiro que pudesse acompanhar nosso ritmo - um líder de mercado", explica João Souza, Chefe de Sourcing do Departamento de Varejo Feminino da C&A Brasil.

"Queríamos um parceiro com experiência para conhecer realmente as melhores práticas em gestão e desenvolvimento do ciclo de vida do produto. Um que trabalhasse conosco para rever e entender profundamente a nuance de nossos processos atuais e ainda assim modernizá-los à medida que nos transformamos em digital. A Centric certamente cumpriu seu mandato, apoiando-nos ao longo dos anos à medida que expandimos nossos negócios físicos, introduzimos novas marcas de primeira linha digital e entramos em novos mercados, enquanto abrigávamos o ciclo de vida da SKU em PLM", diz Alex Thomson, VP de eCommerce, da empresa de móveis para residências ao ar livre sediada nos EUA, Arden Companies. Arden foi uma das primeiras empresas a adotar o Centric PLM, há mais de uma década.

"Depois da situação com o último sistema, vimos mais demonstrações e algumas pareciam mais uma folha de Excel inteligente, o que realmente não aliviou muitos dos problemas que estávamos encontrando. Quando a Centric entrou para fazer uma demonstração para nós e uma vez que vimos a capacidade do que ela podia fazer, estávamos todos praticamente vendidos", oferece Avery Francois, Gerente de Projetos da UPPAbaby americana.

"Uma das coisas que realmente nos surpreendeu e que não era algo que esperávamos - o Centric PLM mudou significativamente a maneira como estamos abordando o trabalho e como nossa equipe trabalha em conjunto", diz Sabrina Findlay, CEO da empresa americana de calçados Otabo.

"Considerando o tamanho de nossa organização e a complexidade de nossas exigências, a entrada em funcionamento dentro do prazo é uma prova das capacidades da solução Centric", confirma Surendra Karunakaran, CIO do fabricante cingalês Brandix Limited.

"A Centric PLM vai além da racionalização dos processos comerciais da Balabala, promovendo e melhorando a criação de valor na organização", explica Chris Jin, Diretor de Informação do Semir Group, empresa matriz da Balabala, a marca líder em moda infantil na China.

"Escolhemos a Centric Software há mais de 10 anos porque eles são os especialistas em PLM da moda e um parceiro confiável. A flexibilidade do software, a inovação contínua e o compromisso e entendimento da equipe com nossas necessidades apóiam a evolução de nossas operações de uma coleção para outra", diz Catherine De Leusse, Diretora Global de Merchandising & Business Planning na casa de luxo francesa Longchamp.

