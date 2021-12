Chegou a Grande Final do Campeonato Iron Worlds (IWC) da IronFX!

LIMASSOL, Chipre, 2 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A IronFX está muito entusiasmada por poder anunciar a batalha decisiva do Campeonato Iron Worlds (IWC). O Iron World está a decorrer entre 16 de novembro e 16 de dezembro, e muitos investidores já se registaram.

A grande final do Campeonato Iron Worlds da IronFX promete ser uma das competições mais empolgantes jamais organizadas por este importante corretor. A IronFX superou-se mais uma vez ao organizar uma excelente competição de negociação, com muitos prémios em dinheiro para cada ronda. O evento surge na esteira do impressionante crescimento do corretor durante o ano passado, apesar da pandemia global.

Como participar no Iron World

Os investidores podem participar na grande final abrindo uma conta e financiando-a com um montante mínimo de 5000 dólares. Cada investidor deverá escolher a sua própria alcunha antes de começar a negociar. Os três vencedores da meia-final poderão registar-se e financiar a sua conta com um mínimo de 1000 dólares.

Prémios em dinheiro no valor total de 1 milhão de dólares

Em cada ronda, os vencedores foram recebendo prémios em dinheiro proveniente do prémio total de 1 milhão de dólares.* Na ronda final, os 3 vencedores receberão prémios em dinheiro proveniente dos restantes 800 mil dólares do prémio total:

Prémio em dinheiro de 500 mil dólares Prémio em dinheiro de 200 mil dólares Prémio em dinheiro de 100 mil dólares

Um responsável da IronFX afirmou: "Estamos muito satisfeitos com a atenção que recebemos e com o número de investidores que se inscreveram no campeonato. Estamos empenhados, como sempre, em continuar a prestar serviços valiosos e vantajosos para os nossos clientes."

Sobre a IronFX

A IronFX é a líder mundial premiada de negociação online (Online Trading), com 10 plataformas de negociação e mais de 300 instrumentos negociáveis em 6 classes de ativos em forex, metais à vista, futuros, ações, índices à vista e mercadorias. O corretor conta com mais de 1 milhão de clientes particulares de mais de 180 países, oferecendo algumas das condições mais competitivas do setor, incluindo spreads ultra-baixos e uma rápida execução.

Ligações relacionadas

Site da IronFX: https://www.ironfx.com/

Saiba mais sobre o Campeonato Iron Worlds: https://www.ironfx.com/iron-worlds-championship/en

Todos os investimentos comportam risco. É possível perder todo o seu capital.

Participe no Campeonato Iron Worlds:

REGISTE-SE JÁ

https://www.ironfx.com/en/register?campaign=iron-worlds-championship

Todos os investimentos comportam risco. É possível perder todo o seu capital.

*Aplicam-se os Termos e Condições.

Logótipo - https://mma.prnewswire.com/media/1695124/Iron_Worlds_Championship_Logo.jpg

SOURCE IronFX