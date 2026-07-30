Comunicado oficial da INGLOT S.A. sobre a sua cooperação com a HIPERCOSMO S.L.

LONDRES, 30 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- À luz das declarações públicas emitidas pela Hipercosmo S.L., que apresentam uma versão unilateral das circunstâncias que envolveram o fim da sua colaboração com a INGLOT, pretendemos apresentar os factos que constituem as verdadeiras razões para a situação.

Durante mais de 15 anos, a INGLOT colaborou com o seu antigo parceiro no desenvolvimento da marca INGLOT nos mercados de Espanha, Portugal e Andorra. Em conjunto, construímos a presença da marca, expandimos a rede de retalho e reforçámos o seu reconhecimento no mercado.

INGLOT, flagship store

Gostaríamos de afirmar de forma inequívoca que a decisão de terminar a cooperação não resultou de qualquer alteração na estratégia de negócios da INGLOT, nem foi uma tentativa de eliminar um parceiro local. A única razão para esta decisão foi o incumprimento prolongado, por parte da Hipercosmo, das suas obrigações financeiras para com a INGLOT.

Durante muitos meses, mantivemos diálogos intensos com o nosso parceiro e desenvolvemos inúmeros esforços com o objetivo de preservar a nossa cooperação. Em várias ocasiões, propusemos planos de pagamento revistos, prorrogámos os prazos de pagamento e procurámos soluções mutuamente aceitáveis que permitissem a continuidade da relação comercial. Apesar destes esforços, a determinada altura, a Hipercosmo interrompeu toda a comunicação connosco, e os montantes em dívida continuam por pagar até aos dias de hoje.

A INGLOT fez todos os esforços para preservar esta relação comercial de longa data e para chegar a uma resolução amigável da situação. A decisão de encerrar a cooperação só foi tomada após terem sido esgotadas todas as possibilidades razoáveis de prosseguir a relação com base no cumprimento mútuo das obrigações contratuais.

Nenhuma empresa gerida de forma responsável pode continuar a fornecer mercadoria quando existem obrigações financeiras anteriormente vencidas que continuam por liquidar. Aguardar novas entregas e, ao mesmo tempo, não cumprir as obrigações de pagamento durante um período prolongado é inaceitável.

As alegações expressas publicamente, segundo as quais a rescisão do acordo seria inválida, constituem, na nossa opinião, uma tentativa de desviar a atenção da verdadeira origem do litígio. A essência deste assunto não reside na interpretação das disposições contratuais, mas sim na falta de pagamento de produtos que já tinham sido entregues, o que acabou por conduzir ao fim da nossa cooperação.

Rejeitamos também veementemente qualquer sugestão de que a intenção da INGLOT fosse eliminar o seu parceiro local. A cooperação com parceiros de franchising e distribuição continua a ser um dos pilares fundamentais do modelo de negócio da INGLOT e tem vindo a ser implementada com sucesso em inúmeros mercados em todo o mundo. Esta estratégia permanece inalterada.

A situação atual representa também um desafio significativo para a INGLOT. Para além dos valores pendentes, estamos a sentir as consequências da interrupção da atividade num dos nossos mercados europeus. Estamos cientes de que esta situação também afetou os clientes e os parceiros comerciais que dependiam das atividades da Hipercosmo. Este é um cenário que nos esforçámos ao máximo por evitar e que não foi iniciado pela INGLOT.

A Espanha continua a ser um dos principais mercados estratégicos da INGLOT, e estamos plenamente empenhados em prosseguir o desenvolvimento da marca INGLOT neste país. Os clientes já podem adquirir produtos INGLOT genuínos através do site oficial da marca em www.inglotcosmetics.com. Ao mesmo tempo, estamos a desenvolver esforços intensivos para expandir ainda mais a nossa presença e reconstruir a nossa rede de distribuição no mercado espanhol. A nossa prioridade continua a ser garantir o acesso ininterrupto aos produtos INGLOT para os nossos clientes e restabelecer, o mais rapidamente possível, a plena disponibilidade da marca no mercado espanhol.

Ao mesmo tempo, gostaríamos de salientar que a situação atual constitui um caso isolado. Cooperamos com parceiros em inúmeros mercados internacionais, e as nossas relações comerciais assentam na confiança mútua, na transparência e no cumprimento atempado das obrigações contratuais. Os nossos parceiros podem estar confiantes de que a INGLOT honra sempre os seus compromissos e espera os mesmos padrões de todos os seus parceiros de negócios.

Gostaríamos também de informar que a Hipercosmo já não é um parceiro autorizado da INGLOT e não está autorizada a utilizar as marcas registadas da INGLOT ou qualquer propriedade intelectual pertencente à nossa empresa. A INGLOT continuará a tomar todas as medidas legais ao seu alcance para proteger as suas marcas registadas e direitos de propriedade intelectual.

Devido aos procedimentos legais em curso, não faremos mais comentários sobre os pormenores deste assunto. Acreditamos firmemente que quaisquer disputas devem ser resolvidas através dos procedimentos legais adequados, e não por meio de declarações públicas.

Em conclusão, gostaríamos de reiterar de forma inequívoca que a INGLOT não pôs termo à sua cooperação com a Hipercosmo em resultado de qualquer alteração na sua estratégia empresarial ou modelo de parceria. A única razão para a rescisão foi o incumprimento prolongado, por parte da Hipercosmo, das suas obrigações financeiras, apesar das inúmeras tentativas de resolver a questão de forma amigável e continuar a nossa cooperação. Esta é a verdadeira origem da atual disputa.

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