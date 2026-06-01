Conferência de Cooperação Económica e Comercial Qingdao-Espanha, realizada em Barcelona

BARCELONA, Espanha, 1 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Esta é uma reportagem de iQingdao:

Qingdao-Spain Economic and Trade Cooperation Conference Held in Barcelona Qingdao-Spain Economic and Trade Cooperation Conference Held in Barcelona

Em 19 de maio de 2026 (hora local), realizou-se a Conferência de Cooperação Económica e Comercial Qingdao-Espanha, em Barcelona, Espanha, atraindo cerca de 150 representantes chineses e espanhóis de agências governamentais, empresas, associações comerciais e comunidades chinesas no estrangeiro. O evento estabeleceu uma plataforma internacional para comunicação governamental, encontros de negócios e interações industriais, injetando um novo ímpeto na cooperação profunda e pragmática entre Qingdao e a Catalunha.

O evento atraiu ampla atenção da comunidade local, contando com a participação ativa de importantes organizações económicas e comerciais locais, além de empresas líderes como a PIMEC, a Câmara de Comércio de Barcelona, a Catalonia Trade & Investment, o Porto de Barcelona, a Grifols e a Abanca. Meng Yuhong, Cônsul Geral da China em Barcelona; Nadia Quevedo, Comissária para a Promoção Económica, Comércio e Restauração; e Mireia López Leonar, Gerente de Promoção Internacional da Catalonia Trade and Investment, discursaram no evento. O Prof. Augusto Soto, Diretor do Projeto Diálogo com a China e embaixador da amizade China-Espanha, e o representante da Haier Smart Home, responsável pela Europa Central, partilharam a sua experiência em cooperação transfronteiriça e apresentaram sugestões para promover os intercâmbios económicos, comerciais e culturais entre as partes.

Qingdao é uma importante cidade costeira central, uma moderna cidade oceânica, uma cidade histórica e cultural de renome e um abrangente centro de transportes internacionais na China. A cidade abrange uma vasta área terrestre e marítima, com uma população permanente superior a 10 milhões de habitantes. Possui uma rede industrial bem estabelecida e uma sólida resiliência económica. Em 2025, o seu PIB ultrapassou os 1,75 biliões de yuans, com o comércio exterior total a superar os 910 mil milhões de yuans. Qingdao tem sido repetidamente classificada como uma das cidades chinesas mais atraentes para os talentos estrangeiros.

Nos últimos anos, os laços económicos e comerciais entre Qingdao e Espanha tornaram-se cada vez mais estreitos, produzindo resultados profícuos na cooperação comercial e de investimento bilateral. As estatísticas mostram que o volume de comércio entre as duas partes atingiu 1,258 mil milhões de euros em 2025, mantendo um forte ritmo de crescimento. Até à data, mais de 20 empresas espanholas estabeleceram a sua presença e expandiram as suas operações em Qingdao. Enquanto isso, as principais empresas de Qingdao têm explorado ativamente o mercado espanhol e expandido a sua presença industrial no estrangeiro.

Representantes das agências governamentais de Qingdao afirmaram que a cidade irá tirar partido das sinergias com Espanha para promover a cooperação pragmática em várias áreas, especialmente na inovação industrial, economia do mar, saúde, energias verdes e serviços modernos. Trabalhará para reforçar os laços institucionais, ao mesmo tempo que promoverá os encontros de negócios, intercâmbios técnicos e colaboração em projetos, de forma a transformar mais iniciativas de cooperação em resultados concretos.

Funcionários do governo espanhol e representantes da indústria manifestaram grandes expectativas em relação à cooperação entre Qingdao e Espanha. Responsáveis dos governos da Catalunha e Barcelona manifestaram a vontade de reforçar a colaboração em todas as áreas e elevar a cooperação económica, comercial e industrial a um novo patamar. As organizações e empresas participantes de Barcelona, Madrid e Valência manifestaram grande interesse na cooperação. Manifestaram ainda a expectativa de aproveitar a conferência para estabelecer uma plataforma de encontros de negócios de longo prazo, explorar o potencial de cooperação em diversos setores e alcançar um desenvolvimento mutuamente benéfico e coordenado.

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