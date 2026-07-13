Cynosure Lutronic traz para a Europa a radiofrequência monopolar de última geração perante o aumento da procura por tratamentos não invasivos de firmeza da pele

XERF, a tecnologia de firmeza da pele de dupla frequência que revolucionou a medicina estética nos EUA, na Coreia e no restante da Ásia, já está disponível na Europa. O seu lançamento coincide com um novo estudo de mercado que revela um aumento significativo da procura por tratamentos não invasivos de rejuvenescimento facial.

XERF chega à Europa após a forte procura nos EUA e na Coreia.

Um novo estudo mostra que 67 % dos pacientes prefere tratamentos não invasivos sem agulhas.

O dispositivo emite duas frequências numa única aplicação para alcançar camadas mais profundas e obter resultados eficazes sem necessidade de anestesia tópica.

LONDRES, 13 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Cynosure Lutronic, fabricante global de tecnologias estéticas e dermatológicas baseadas em energia, anunciou hoje o lançamento europeu* da XERF, a sua plataforma de radiofrequência (RF) monopolar de última geração para firmeza da pele.

A XERF, o único dispositivo da sua categoria que oferece duas frequências (6,78 MHz e 2 MHz) numa única sessão, permite que a energia de RF penetre simultaneamente em múltiplas profundidades do tecido e trate as camadas superficiais, dérmicas intermédias e estruturais mais profundas na mesma sessão.

Introducing structural skin tightening with Xerf Speed Speed

Desde o seu lançamento na Coreia, a XERF tornou-se uma das plataformas de RF mais procuradas do mercado, atraindo a atenção de influenciadores e celebridades internacionais graças à sua capacidade de oferecer resultados visíveis e de aspeto natural sem agulhas, anestesia ou tempo de recuperação. Foi adotada por profissionais de referência tanto na Coreia do Sul como nos Estados Unidos.

A procura na Europa é elevada

O lançamento ocorre após um importante estudo de mercado encomendado pela Cynosure Lutronic e realizado pela empresa de investigação independente Appinio. O inquérito, realizado junto de mais de 4.700 adultos na Europa e na Arábia Saudita, sugere que o mercado estético europeu está preparado para o tipo de tratamento que a XERF oferece.

O estudo revelou que 58 % dos inquiridos considerou muito ou extremamente importante reafirmar a pele flácida, e que 67 % expressou preferência por tratamentos que não requerem agulhas. Além disso, a "evidência clara de resultados duradouros" foi o fator mais recorrente que motivaria pacientes indecisos a considerar um tratamento de lifting facial não cirúrgico, citado por 28,3 % dos inquiridos.

Nikhil Nathwani, da Cynosure Lutronic, comentou:

"A XERF conquistou uma excelente reputação nos Estados Unidos e em toda a região da Ásia-Pacífico, onde foi adotada por profissionais de referência.

O interesse que observámos antes deste lançamento foi extraordinário. Clínicas de toda a Europa contactaram-nos para obter mais informações, o que nos indica que o mercado realmente aguardava esta tecnologia."

A XERF foi concebida na Coreia e traz uma série de inovações à categoria da radiofrequência monopolar:

Emissão de dupla frequência (6,78 MHz e 2 MHz): O único dispositivo da sua categoria que combina duas frequências numa única aplicação, permitindo um tratamento simultâneo em múltiplas profundidades do tecido e alcançar maior profundidade.

Três ajustes de profundidade e 10 níveis de energia: Oferece aos profissionais a flexibilidade de personalizar cada tratamento e cada zona tratada.

Tecnologia WaveFit™ Pulse: Distribui a energia de radiofrequência em múltiplos impulsos, em vez de a concentrar em rajadas curtas de alta intensidade, produzindo um aumento mais controlado da temperatura do tecido.

Arrefecimento avançado com fornecimento integrado de criogénio (ICD): Protege continuamente a superfície da pele durante todo o tratamento, mantendo a epiderme a uma temperatura segura enquanto a energia é administrada às camadas subjacentes.

Estas tecnologias foram concebidas para melhorar os resultados e reduzir a necessidade de anestesia antes do tratamento em muitos pacientes.

Nikhil Nathwani acrescentou:

"Os dados indicam que as pessoas não procuram apenas tratamentos para parecerem mais jovens. Querem investir na saúde da pele a longo prazo e obter resultados duradouros e fiáveis. Temos orgulho em disponibilizar a XERF aos profissionais clínicos que estão preparados para proporcionar uma experiência de tratamento verdadeiramente diferenciada. Não lançamos apenas um novo dispositivo; apresentamos uma tecnologia de eficácia comprovada a um mercado que a procura."

A XERF consolidou-se como uma plataforma de referência entre os principais médicos estéticos da Coreia e recebeu ampla cobertura em meios de beleza, saúde e lifestyle nos Estados Unidos e na Ásia-Pacífico. O interesse de pacientes de alto perfil contribuiu para aumentar o seu reconhecimento junto de um público consumidor mais amplo.

*A disponibilidade da XERF em cada país está sujeita ao cumprimento de todos os requisitos legais e regulamentares locais aplicáveis. A marcação CE, por si só, não constitui uma autorização para comercializar, vender ou lançar o dispositivo em qualquer jurisdição em particular.

Sobre a Cynosure Lutronic:

Com mais de 55 anos de inovação e liderança em dispositivos baseados em energia, a Cynosure Lutronic permite que dermatologistas, cirurgiões plásticos e profissionais de estética em todo o mundo ofereçam tratamentos não invasivos e minimamente invasivos. A empresa disponibiliza um dos portfólios de produtos mais completos do setor em rejuvenescimento cutâneo, revitalização, depilação, tratamentos vasculares, tonificação da pele e remodelação corporal. A Cynosure Lutronic opera através de vendas diretas nos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Espanha, Reino Unido, Austrália, China, Japão e Coreia, e através de distribuidores em aproximadamente 130 países.

Vídeo: https://mma.prnewswire.com/media/3005755/Cynosure_Lutronic_Xerf.mp4

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