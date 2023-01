Davidson Kempner, Highgate e Kronos finalizam aquisição da ECS

NOVA IORQUE, LONDRES e LISBOA, 4 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- um consórcio liderado por fundos de investimento aconselhado pela Davidson Kempner Capital Management LP, e composto pelos parceiros operacionais Highgate e Kronos ("o Consórcio") concluiu a aquisição ("a Transação") da principal gestora de investimentos portuguesa, a ECS Capital ("ECS"). Os termos financeiros da Transação não foram divulgados.

A Transação inclui a aquisição de dois fundos geridos pela ECS, bem como de algumas outras empresas portuguesas, cujos ativos incluem 65 propriedades hoteleiras, residenciais e comerciais atrativas, predominantemente localizadas na região do Algarve.

A carteira de imóveis da ECS inclui 18 hotéis e três campos de golfe, bem como propriedades residenciais e terrenos a desenvolver no famoso Vale do Lobo Golf & Beach Resort e no popular Hotel Conrad Algarve, na Quinta do Lago.

A Transação representa uma oportunidade excecional para a ECS tirar partido de muitos anos de sucesso como uma das principais gestoras de investimento no setor das ações privadas em Portugal, e o consórcio está entusiasmado com a oportunidade de investir – e crescer – na plataforma e na carteira de ativos ao longo dos próximos anos.

Notas para editores

Sobre a Davidson Kempner Capital Management LP

A Davidson Kempner Capital Management LP é uma empresa global de gestão de investimentos com mais de 39 anos de experiência e com foco no investimento fundamental com uma abordagem multiestratégica. A Davidson Kempner tem aproximadamente 38 mil milhões de dólares em ativos sob gestão e mais de 500 funcionários em sete escritórios: Nova Iorque, Filadélfia, Londres, Dublin, Hong Kong, Shenzhen e Mumbai. Informações adicionais estão disponíveis em: www.davidsonkempner.com

Sobre a Highgate

A Highgate é uma empresa líder em investimentos imobiliários e gestão de hotelaria, com mais de 20 mil milhões de dólares em ativos sob sua gestão. A Highgate tem um histórico de 30 anos como gestora de investimentos, parceira operacional e promotora de SII, empresas de capital privado, fundos soberanos, indivíduos com elevado património líquido e outros investidores institucionais. Com um foco especial em hotelaria imobiliária, a carteira da Highgate inclui mais de 500 hotéis proprietários e/ou geridos, com mais de 84000 quartos nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina e nas Caraíbas. As capacidades da Highgate estendem-se aos segmentos verticais adjacentes do mercado imobiliário, incluindo arrendamentos multifamiliares de curto prazo e empreendimentos imobiliários de cuidados de saúde diversificados, bem como investimentos em valores mobiliários associados ao mercado imobiliário, plataformas de tecnologia e empresas operacionais relacionadas com a hotelaria. A Highgate tem escritórios empresariais em Londres, Nova Iorque, Dallas, Los Angeles, Miami, Seattle e Waikiki. Para mais informações, visite: www.highgate.com

Sobre a Kronos

O Kronos Real Estate Group é uma promotora, gestora de ativos e investidora ibérica com escritórios em Espanha, Portugal, Luxemburgo e no Reino Unido. A Kronos dedica-se ao desenvolvimento através das suas marcas (i) Kronos Homes, (edifício residencial para venda e gestão de ativos), (ii) STAY (edifício residencial para alugar) e (iii) WAY (parques comerciais).

A Kronos tem um vasto historial no setor e gere mais de 2 mil milhões de euros em ativos. A sua equipa executou mais de 18 mil milhões de euros em transações imobiliárias e desenvolveu 100 000 unidades.

Para mais informações, visite: www.kronosre.com

