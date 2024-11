Ducker Carlisle acrescenta serviços de dados e IA para ajudar os clientes a acelerar o crescimento

A empresa de consultoria global combina décadas de conhecimento específico do sector com IA para acelerar os resultados

LISBOA, Portugal e BOSTON, 20 de novembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Ducker Carlisle, uma empresa global de pesquisa de mercado, consultoria estratégica e consultoria de fusões e aquisições, anunciou hoje um novo serviço de SparkWise Data e AI que combina os mais de 30 anos de experiência em consultoria específica do setor com a gestão de dados de ponta e o conhecimento de IA para impulsionar novos custos e eficiências operacionais para clientes empresariais e departamentos de pós-venda de OEM. A equipa está sediada num novo escritório em Lisboa para tirar partido da rica pool de talentos da região, com pessoal adicional nos escritórios da empresa em Boston, Detroit e Bangalore.

Os membros da equipa sénior incluem Fabien Cros, Diretor de Dados e IA, que mais recentemente desempenhou o cargo de Líder de Dados e IA para Fabricação na Google; Guillaume Denis, Diretor de IA Generativa, anteriormente Líder de Dados, IA e Medição da Google para o setor automóvel, luxo e viagens; e Arthur Derennes, Diretor de Engenharia de Dados, cuja função anterior como Vice-Presidente de Engenharia na consultoria global de dados e IA Artefact abrangeu vários setores.

"Uma implementação bem sucedida de IA exige mais do que conhecimentos tecnológicos. É um esforço estratégico que otimiza os resultados apenas se for construído com base num profundo entendimento e alinhamento com as necessidades, objetivos, operações e desafios empresariais específicos do cliente", afirmou Paul Gurizzian, CEO da Ducker Carlisle. "Combinar as nossas décadas de trabalho de consultoria em setores específicos da indústria com as competências de especialistas em IA que têm experiência nesses mesmos setores, permite-nos fornecer o que chamamos de "IA de real impacto", que gera benefícios significativos para os resultados financeiros."

Concentrando-se tanto na estratégia como nas soluções, o novo serviço SparkWise Data & AI aproveita o amplo conhecimento da Ducker Carlisle no setor automóvel, de equipamento pesado, de construção civil, industrial e de materiais; das equipas de pós-venda nesses setores; e dos clientes do portfólio de empresas de capital privado nos mesmos setores de atividade. Os serviços incluem:

Identificação dos melhores casos de uso e mapeamento de IA, GenAI, monetização de dados e automação para cada cliente, com base em conhecimentos específicos do mercado desenvolvidos ao longo de décadas de consultoria de negócios, bem como análise especializada de viabilidade, custos, cronogramas de implementação e potencial retorno do investimento

com base em conhecimentos específicos do mercado desenvolvidos ao longo de décadas de consultoria de negócios, bem como análise especializada de viabilidade, custos, cronogramas de implementação e potencial retorno do investimento Avaliação, tratamento e gestão da qualidade dos dados para apoiar as implementações de IA, incluindo o mapeamento de dados em sistemas díspares, a centralização de diversos tipos de dados em data lakes ou lake houses e a criação de programas de gestão de dados

incluindo o mapeamento de dados em sistemas díspares, a centralização de diversos tipos de dados em data lakes ou lake houses e a criação de programas de gestão de dados Solução de IA, desenvolvimento e implementação de ferramentas pela equipa dedicada de dados e IA da Ducker Carlisle nos EUA, Europa e Índia

pela equipa dedicada de dados e IA da Ducker Carlisle nos EUA, Europa e Índia Criar culturas de IA fortes através de sessões de aculturação, formação, workshops, hackathons e conferências

Este conjunto de serviços de dados e de IA ajuda os clientes a automatizar tarefas manuais, a reduzir custos, a acelerar o crescimento das vendas, a aumentar a produtividade e a impulsionar outras melhorias no negócio.

Alguns exemplos de aplicações incluem a simplificação da preparação de RFP, a criação de agentes de reservas multicanais com IA, a implementação de um agente inteligente de recomendação de peças sobresselentes, a implementação da previsão da procura, a introdução de preços orientados por IA e muito mais - tudo isto para melhorar a capacidade dos clientes de otimizar os custos e obter vantagens competitivas.

Para mais informações, envie um e-mail para [email protected]

Sobre a Ducker Carlisle

A Ducker Carlisle é uma empresa global de estudos de mercado, consultoria estratégica e assessoria em fusões e aquisições que ajuda muitas das maiores empresas e empresas de capital privado do mundo a otimizar o desempenho empresarial e a acelerar o crescimento em mercados complexos. Fundada em 1961, com escritórios na América do Norte, Europa e Ásia, a empresa oferece um conjunto único de serviços para fornecer soluções personalizadas e centradas na indústria, permitindo aos clientes maximizar os resultados empresariais. Para mais informações, visite Ducker Carlisle I Twitter I LinkedIn