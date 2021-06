EDP em parceria com a Vodafone e a TechSee para lançar a solução Visual Assistance para clientes e técnicos

A empresa é a primeira a reconhecer o valor da tecnologia de visão computacional com IA e RA para a experiência de clientes no setor da energia

NOVA IORQUE, 2 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A EDP, uma das maiores empresas de energia da Europa, instalou em diversas das suas subsidiárias a solução Visual Assistance da Vodafone Portugal, com tecnologia da TechSee, para os seus clientes e técnicos. A empresa está a aproveitar a tecnologia para melhorar a eficiência operacional, como, por exemplo, para resolver melhor os problemas dos clientes e para realizar site surveys remotos antes da instalação de painéis solares.

O Visual Support da Vodafone, desenvolvido pela TechSee, permite que os consumidores e técnicos recebam orientação visual com base em tecnologia de realidade aumentada através dos seus smartphones, utilizando uma tecnologia de browser patenteada. Esta solução permite uma maior autonomia dos agentes, reduz as visitas técnicas e é amplamente utilizada em centros de atendimento ao cliente das principais marcas globais, tendo um ROI comprovado, com melhor experiência do cliente, melhores margens e aumento das vendas, bem como redução dos custos do serviço.

Este lançamento é resultado de uma parceria global entre a Vodafone Portugal e a TechSee, iniciada em 2016, que viu refletida a utilização da TechSee em melhorias significativas de KPI, incluindo o aumento de resoluções na primeira chamada e a melhoria da satisfação do cliente.

"Estamos entusiasmados por lançar este serviço inovador, proporcionando assistência visual aos nossos utilizadores finais, para operações mais eficientes e uma melhor experiência do cliente."

- Jorge Simões, responsável pela Digital Factory da EDP.

A implementação na EDP é o resultado de uma parceria de longa data entre a TechSee e a Vodafone, que teve início em 2016. Após o sucesso da tecnologia nos centros de apoio ao cliente de telecomunicações em 12 países, a Vodafone está agora a trazer a tecnologia inovadora da TechSee para novas indústrias, abrindo as portas a uma nova gama de serviços prestados por empresas de telecomunicações, desde o apoio ao domicílio (B2C) até aos serviços de utilidade pública (B2B). A EDP está a estudar a possibilidade de expandir a utilização do Visual Support da Vodafone a outras subsidiárias e outras geolocalizações.

"A Vodafone Portugal está empenhada em fornecer à EDP uma solução tecnológica inovadora para os centros de atendimento, de forma a melhorar ainda mais a experiência de todos os consumidores. Com a solução Visual Support da Vodafone, os nossos agentes poderão prestar um serviço mais completo e eficiente, que resultará numa maior satisfação por parte do cliente." afirma Mafalda Alves Dias, responsável pelo departamento de Large & Public Sector da Vodafone Portugal.

"Estamos entusiasmados por demonstrar as capacidades da nossa tecnologia no setor dos serviços públicos, alargando ainda mais a nossa parceria com a Vodafone e abrindo as portas a novos mercados. A TechSee continua a fornecer soluções inovadoras de assistência visual, e o Vodafone Visual Support é o ideal para uma série de setores."

- Ziv Orr, VP de desenvolvimento empresarial, TechSee

Sobre a EDP

A EDP é uma utility global e verticalmente integrada, presente em 20 países de 4 continentes. Com forte ênfase na inovação e sustentabilidade, a EDP é o quarto maior produtor de energia eólica do mundo e quase 66% da energia fornecida aos seus 11 milhões de clientes é produzida a partir de recursos renováveis.

Sobre a TechSee

A TechSee é líder global em tecnologias de assistência visual para casas inteligentes. A TechSee revoluciona o domínio do atendimento ao cliente ao fornecer a primeira solução de suporte visual inteligente impulsionada pela inteligência artificial e pela realidade aumentada. A TechSee capacita as equipas de apoio técnico em todo o mundo para executar diagnósticos remotos e resoluções de problemas visuais e interativos. A empresa está a construir uma enorme base de dados de interações e resoluções para permitir que os clientes tenham uma resolução visual rápida, totalmente automatizada e robótica de problemas técnicos através dos seus smartphones. A TechSee tem sede em Tel Aviv, com escritórios em Nova Iorque e Madrid.

