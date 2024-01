Em meio às crises globais em curso, a Gates Foundation anuncia maior orçamento anual já visto: $8,6 bilhões em 2024 para salvar e aprimorar vidas

O aumento no financiamento inclui o apoio às inovações relacionadas à saúde que poderão salvar milhões de vidas mais até 2030

DAVOS, Suíça, 16 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- A Bill & Melinda Gates Foundation anunciou hoje o seu maior orçamento anual até o momento, enquanto trabalha para alcançar o objetivo de um mundo mais saudável e próspero para todos. Com os orçamentos globais destinados à saúde em declínio geral, uma parte do financiamento adicional é voltado ao avanço de inovações globais em saúde que devem salvar e aprimorar as vidas de algumas das pessoas mais vulneráveis do mundo, incluindo bebés recém-nascidos e mulheres grávidas que vivem em comunidades de baixa renda.

O orçamento de 2024 de $8,6 bilhões da fundação foi formalmente aprovado pelo conselho de administração em 13 de janeiro.

O orçamento, que representa um aumento de 4% relativamente ao ano passado e um aumento de $2 bilhões relativamente ao orçamento de 2021, chega num momento em que as contribuições globais para a saúde em países de baixa renda estão estagnadas. Embora o gasto global em ajuda tenha se estabilizado, países da África Subsariana veem um declínio de quase 8% relativamente à ajuda em 2022, mesmo quando enfrentam necessidades crescentes e orçamentos cada vez menores devido a dívidas e outras pressões financeiras. A fundação comprometeu-se a aumentar o seu gasto anual para $9 bilhões até 2026.

"Não podemos falar sobre o futuro da humanidade sem falar sobre o futuro da saúde", disse Bill Gates, copresidente da Gates Foundation. "Todos os dias, bebés recém-nascidos e crianças pequenas morrem simplesmente devido a onde nasceram. Mães morrem no trabalho de parto, deixando famílias devastadas. Isso mantém-me acordado à noite. É inaceitável, particularmente porque já desenvolvemos muitas das soluções que poderiam salvar as suas vidas. Construindo um mundo mais forte e mais estável com boa saúde."

Desde a sua criação em 2000, a Gates Foundation concentra-se em combater as maiores desigualdades do mundo por meio da criação de programas que lidam com questões como a igualdade de género, desenvolvimento agrícola e educação pública. Um importante objetivo da fundação tem sido reduzir as desigualdades em saúde por meio de financiamento para o desenvolvimento de novas ferramentas e estratégias para minimizar a carga de doenças infeciosas e as principais causas da mortalidade infantil em países de baixa renda. Graças aos sólidos compromissos assumidos, o mundo fez enormes progressos na redução da mortalidade infantil de mais de 9,3 milhões por ano em 2000 para 4,6 milhões por ano em 2022. As mortes em decorrência da malária e HIV foram reduzidas pela metade durante as últimas duas décadas, e a poliomielite, que paralisava 350 000 crianças por ano, foi reduzida para 12 casos em dois países.

"Um investimento na saúde global é um investimento no nosso futuro. Quando o mundo investe dinheiro em soluções comprovadas, ele constrói comunidades mais fortes, mais saudáveis e mais resilientes para as próximas gerações", disse Melinda French Gates, copresidente da Gates Foundation. "Com países de baixa renda enfrentando uma série de desafios, agora é a hora certa para renovar o compromisso de salvar vidas e melhorar os meios de subsistência."

Apesar do progresso fenomenal, milhões de crianças em países pobres ainda morrem antes do seu quinto aniversário de doenças passíveis de prevenção e tratáveis, e cerca de 300 000 mulheres morrem durante o parto, embora existam ferramentas para impedir essas mortes. Noventa por cento das 340 000 mulheres que morrem a cada ano de cancro do colo do útero vivem em países de baixa e média renda, embora, atualmente, exista uma vacina de dose única altamente eficaz que pode protegê-las contra isso.

No evento "The Future of Health" (O Futuro da Saúde) da fundação na reunião anual do Fórum Económico Mundial, Bill Gates apresentará várias inovações na área de saúde, que a fundação financiou e que seus parceiros desenvolvem, que poderiam salvar as vidas de mulheres e crianças. A sua fala também deve discorrer sobre o papel que a inteligência artificial (IA) e outras tecnologias podem desempenhar na transformação da saúde e na melhoria das vidas para pessoas que vivem em países de baixa renda. Gates apelará aos líderes globais, filantropos, CEOs (diretores executivos) e outros para ajudarem a recuperar a confiança e solidariedade globais por meio da união de forças para salvar as pessoas mais vulneráveis. A fundação prevê que se as inovações atualmente no canal de P&D (pesquisa e desenvolvimento) forem financiadas apropriadamente, poderão ajudar a reduzir a mortalidade materna em 40% nos países de renda mais baixa até o final da década, e reduzir ainda mais as mortes infantis que podem ser evitadas.

Para enfatizar que muitas soluções são simples, portáteis e estão ao alcance das mãos, Gates e outros líderes da fundação levarão mochilas em Davos estampadas com o escrito "The Future of Health" e cheias de produtos que podem salvar milhões de vidas. Estes produtos incluem:

Um pacote de ferramentas que pode salvar 65 000 mulheres até 2030 de morrerem de hemorragia pós-parto (HPP). A HPP é a maior causa de mortalidade materna no mundo inteiro. O pacote inclui um "drape" (uma espécie de plástico com medidas em mililitros) simples e barato para melhor medir a perda sanguínea. Quando associado a intervenções num ensaio, estas ferramentas reduzem os casos de sangramento grave em 60%.

Uma vacina de dose única de HPV que ajuda a proteger contra um dos cancros mais comuns entre as mulheres do mundo inteiro. Milhões de jovens do sexo feminino em países de baixa e média renda nunca receberam vacinas de HPV, embora a maioria das jovens em países de alta renda tenham recebido. Cerca de 90% das mortes por cancro do colo do útero ocorrem nestes países. Com uma vacina de dose única contra o HPV, as barreiras à vacinação são muito menores e a eficácia permanece alta e duradoura. A modelagem estima que mais de 110 milhões de casos de cancro do colo do útero podem ser evitados à medida que o regime de dose única é implementado, em parte por meio do Gavi (Aliança Mundial para Vacinas e Imunização).

Um ultrassom com tecnologia de IA que utiliza algoritmos de IA para identificar o risco obstétrico na gravidez. Esta ferramenta pode salvar 390 000 vidas infantis até 2030 ao ajudar os profissionais de saúde a identificar gestações de alto risco em ambientes com poucos recursos.

Adesivos com matrizes de microagulhas para vacinas que podem administrar a vacina através da pele sem as agulhas tradicionais, sem uma cadeia de frio complexa ou sem um profissional de saúde altamente treinado para administrá-la. Testes iniciais demonstram que estes adesivos administram a vacina contra sarampo e rubéola de forma tão segura e eficaz quanto as seringas e produzem uma resposta imunológica semelhante. Isto pode ajudar a proteger as crianças mais difíceis de se alcançar.

Uma pilha de tiras de teste que reduz os custos de produção e envio em comparação com os testes de cassete existentes. Estas tiras de teste de diagnóstico podem ser produzidas aos bilhões e enviadas de forma barata, possibilitando uma resposta mais rápida no caso de uma epidemia. Também podem aumentar o número de testes disponíveis para o diagnóstico de malária, em que dois terços dos casos não são diagnosticados.

Múltiplos suplementos de micronutrientes que restauram os estoques de nutrientes de uma mulher grávida que ela transfere ao seu bebé. Estudos mostram que os suplementos resultaram num risco reduzido de baixo peso ao nascer (12%) e num risco reduzido de parto prematuro (8%), e com resultados ainda melhores entre mulheres anémicas e abaixo do peso. Estes suplementos, que estão disponíveis agora, podem prevenir 425 000 natimortos.

"A Gates Foundation mede o impacto em termos de vidas salvas e oportunidades fornecidas aos mais pobres", disse Mark Suzman, CEO da Gates Foundation. "Este novo nível máximo para o nosso orçamento promoverá a nossa missão para ajudar a criar um mundo onde todos têm a oportunidade de viver uma vida saudável e produtiva.

Os recursos incrementais para 2024, tanto de capital financeiro quanto humano, procuram acelerar os esforços para maior impacto nas diversas prioridades da fundação, que variam desde a erradicação da poliomielite até o aumento da distribuição de azitromicina em crianças nos cenários de maior mortalidade do mundo, para melhorar o material didático digital na educação pós-secundária para acelerar o portfólio mundial de medicamentos para TB.

Saiba mais sobre o nosso trabalho para o avanço das inovações da saúde global em https://www.gatesfoundation.org/ideas

