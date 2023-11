Experimente a evolução da edição de vídeo alimentada por IA com o Wondershare Filmora 13

VANCOUVER, BC, 2 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Wondershare, líder no setor de soluções de criatividade e produtividade, tem o prazer anunciar a última versão do seu produto mais emblemático, o Filmora 13. O premiado editor de vídeo expandiu o seu conjunto de ferramentas e oferece agora mais funcionalidades alimentadas por IA, efeitos dinâmicos e ativos criativos, oferecendo um pacote abrangente de soluções para utilizadores que querem elevar os seus conteúdos a outro patamar.

Discover the AI-driven revolution in video editing with Filmora 13.

"O Wondershare Filmora ganhou a reputação de ser um excelente editor de vídeo para utilizadores de todos os níveis", observou Shearer Wang, diretor de marketing de produtos da empresa. "Com o Filmora 13, oferecemos as últimas tendências de vídeo alimentadas por IA, capacitando uma gama mais ampla de utilizadores, incluindo criadores de redes sociais, influenciadores, proprietários de empresas, profissionais de marketing e criativos tradicionais que partilham da mesma missão - melhorar os conteúdos das suas marcas e agilizar o processo de edição".

Embora os utilizadores do Wondershare Filmora já estejam familiarizados com as ferramentas de IA do software, o Filmora 13 eleva a fasquia com novas funcionalidades criadas para aumentar a produtividade e a criatividade. Estes são alguns dos recursos que permitem poupar ainda mais tempo:

Produtividade:

Edição com Assistência de IA: oferece sugestões de edição inteligentes com base no conteúdo do vídeo.

Edição com Assistência de IA Baseada em Texto: transforma vídeos em texto, permitindo que os utilizadores os editem como um documento.

Remoção de Voz com IA: oferece controlo total para isolar vozes ou remover elementos indesejados de faixas de áudio.

Criatividade:

Gerador de Música por IA: cria instantaneamente música sem royalties para complementar os vídeos dos utilizadores.

Criador de Miniaturas com IA: capta a atenção do público com miniaturas otimizadas e dignas de cliques.

Texto para Vídeo com IA: escreva uma instrução e o Filmora dará vida a ideia.

Dentro da interface intuitiva do Filmora, o Filmora 13 introduz sistemas de gestão otimizada para bibliotecas de efeitos e ativos, incluindo:

Um sistema de ativos criativos que garante fácil acesso a recursos criativos integrados.

Um sistema de créditos de IA para garantir que todos os utilizadores possam tirar o máximo proveito dos conteúdos avançados gerados pela IA do Filmora 13.

Além de recursos e efeitos integrados, o Filmora tem um programa Master Class que lhe permite tornar-se facilmente um e specialista em edição. Os utilizadores podem aprender gratuitamente técnicas de edição avançadas com criadores de renome.

Wade Liu, vice-presidente da Wondershare, comentou: "Temos o prazer de apresentar aos nossos utilizadores um conjunto de ferramentas que combina imaginação e eficiência. Com a integração de capacidades de IA, estamos certos de que o Filmora 13 se destacará como uma ferramenta versátil e agradável, reforçando a confiança dos criadores de conteúdos de todos os níveis de proficiência".

Compatibilidade e preços

O Wondershare Filmora 13 está disponível para Windows PC, MacOS, Android, iPhone, iPad e Tablets. A partir de R$124,99. Para experimentá-lo gratuitamente, visite filmora.wondershare.com. Para mais informações, siga o Wondershare Filmora no YouTube, no TikTok, no Instagram ,no Facebook e no Kwai.

Sobre o Filmora

Criado para os seus utilizadores, o Filmora oferece um desempenho suave e um design de UX/UI intuitivo. Com funções avançadas de IA, uma biblioteca de ativos criativos, recursos de media, nova música sem royalties, LUTs 3D, efeitos e modelos predefinidos, o Filmora fornece tudo aquilo de que precisa para aperfeiçoar os seus vídeos e a sua criatividade.

Sobre a Wondershare

Como líder mundial em soluções de criatividade e produtividade, a Wondershare dedica-se a tornar a tecnologia de ponta acessível a todos, promovendo a eficiência e a criatividade. O nosso compromisso com a excelência foi reconhecido através de prémios prestigiados de organizações como a Shorty Awards, a G2 e a GetApp. Com uma base de utilizadores de mais de 100 milhões de pessoas em 150 países, oferecemos diversas soluções de software que incluem edição de vídeo, manipulação de ficheiros PDF, recuperação de dados, criação de diagramas, design gráfico e muito mais.

Vídeo - https://youtu.be/rBhi4aSNwtg?si=VPvTPxnpsqkYJUjp

Logótipo - https://mma.prnewswire.com/media/1274391/wondershare_LOGO.jpg