Fosun International e ICBC Shanghai Branch firmam acordo de cooperação estratégica para promover conjuntamente o desenvolvimento da economia privada

SHANGHAI, 20 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- Em 19 de julho de 2022, realizou-se a cerimônia de assinatura do acordo de cooperação estratégica entre a Fosun International Limited e o Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Shanghai Branch. O ICBC e a Fosun realizarão uma cooperação profunda em alta tecnologia, manufatura avançada, biofarmacêuticos, indústria da felicidade e outros campos para promover o desenvolvimento.

Fu Jie, presidente do ICBC Shanghai Branch e Guo Guangchang, presidente da Fosun International, participaram da cerimônia de assinatura por videoconferência. Em nome das duas partes, Zhang Houlin, vice-presidente sênior e co-CFO da Fosun International, e Wang Rui, vice-presidente do ICBC Shanghai Branch, assinaram formalmente o acordo de cooperação estratégica abrangente, com Fu Jie, Guo Guangchang, Zhang Xiaoqi, vice-presidente do ICBC Shanghai Branch, e Wang Qunbin, co-presidente da Fosun International atuando como testemunhas. Wang Qunbin proferiu um discurso na cerimônia e Gong Ping, presidente executivo e CFO da Fosun International, participou da reunião online.

O presidente Fu Jie disse que, como representante da economia privada de Shanghai e líder das empresas comerciais de Zhejiang, a Fosun se desenvolveu e se transformou na onda de reforma e abertura e desempenhou um papel importante na prevenção e no controle da epidemia e na retoma de trabalho e produção. A assinatura do acordo é um passo importante para o ICBC implementar completamente as decisões e os planos do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e da sede do ICBC, empenhando um papel de um grande banco, e trabalha para melhorar o nível de serviço para ajudar a estabilizar o crescimento econômico e promover o desenvolvimento de alta qualidade das empresas privadas. Com base em uma cooperação sólida de longo prazo, o ICBC e a Fosun aproveitarão esta assinatura como uma oportunidade para alavancar ainda mais as suas respectivas vantagens, aprofundar a liga entre indústrias e finanças e fazer novas e maiores contribuições para o desenvolvimento econômico e social.

Guo Guangchang, presidente da Fosun International, que está em viagem de negócios ap estrangeiro, disse que a Fosun, que vem fortalecendo a sua presença nos quatro principais segmentos de negócios de Saúde, Felicidade, Riqueza e Manufatura Inteligente, se tornou um grupo global de consumidores orientado para a inovação com recursos de operação global, tecnologia e inovação. No futuro, a Fosun continuará a melhorar os seus produtos e serviços em alta tecnologia, biofarmacêuticos, indústria da felicidade e outros campos para atender melhor às necessidades de felicidade das famílias globais. Guo Guangchang expressou a sua gratidão ao ICBC por confiança e apoio de longo prazo à Fosun, e acredita que as duas partes farão maiores contribuições para o desenvolvimento econômico e social por meio do aprofundamento da cooperação.

A cerimônia de assinatura foi presidida por Yu Jin, presidente da subfilial Luwan do ICBC Shanghai. Chen Yue, assistente sênior do presidente da Fosun, co-CFO da Fosun, co-gerente geral do Departamento de Gestão de Tesouraria do Grupo e representantes das empresas membros da Fosun, como Yuyuan Inc. e Fosun Pharma, participaram da cerimônia de assinatura.

