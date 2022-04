GetTransfer.com oferece comissões extremamente baixas para motoristas

LARNACA, Chipre, 28 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- GetTransfer.com, o maior serviço de viagens internacionais do mundo e a plataforma de transfers mais popular na Europa, quebrou um recorde ao baixar a comissão cobrada aos motoristas para 5% . A empresa anunciou esta redução da comissão cobrada aos motoristas para apoiar comunidade internacional de condutores.

Apesar das restrições do Covid, a GetTransfer transportou mais de 400.000 passageiros na União Europeia entre 2020 e 2021. Agora a empresa coopera com mais de 64.000 motoristas a nível europeu. A plataforma funciona no Reino Unido, França, Espanha, Alemanha, Itália, Portugal entre outros países.

Devido ao aumento dos preços dos combustíveis na Europa, a GetTransfer visa apoiar a sua comunidade de motoristas reduzindo as comissões cobradas. A GetTransfer.com coletará apenas 5% de comissão aos seus motoristas por viajem, o que é 8 vezes menos do que a média de 39% cobrada por outros agregadores. Esta medida permite obter preços mais competitivos para o cliente final.

"A situação econômica e social incerta tem um enorme impacto nas indústrias e mercados de todo o mundo. Para manter viagens acessíveis para todos, buscamos uma solução de mutuo beneficio. Por um lado, queremos que as pessoas viajem sem o estresse do uso do carro próprio, com os nossos excelentes motoristas e com preços justos. Por outro lado, tentamos apoiar os nossos motoristas para que sejam recompensados de maneira justa pelo seu tempo de trabalho", afirma Alexander Pershikov, fundador da GetTransfer. com.

A GetTransfer.com é considerada uma das empresas de transfers e viagens mais sustentáveis do mundo. Oferecendo um serviço de primeira classe, aos melhores preços com uma grande variedade de veículos e carrinhas. Atualmente opera em mais de 180 países e oferece serviços em mais de 1.000 aeroportos em todo o mundo.

Sobre GetTransfer.com

GetTransfer.com, o provedor de transfers mais popular do mundo, oferece reservas de viagens e aluguer de carros com condutor aos melhores preços. O serviço está disponível em mais de 180 países. Os clientes podem reservar através de uma aplicação móvel que funciona em mais de 20 idiomas. O modelo de negócios sustentável e em forte expansão visa expandir-se também no Oriente Médio, Norte da África e Ásia.

