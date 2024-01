IFCO lança Dora, o palete de plástico reutilizável, abrindo caminho para um futuro com paletes mais higiênicos, econômicos e duráveis

MUNIQUE, 16 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- A IFCO, líder mundial de contentores de embalagens reutilizáveis (RPC), anunciou hoje o lançamento do Dora, um revolucionário palete de plástico reutilizável em toda a Europa. Projetado especificamente para compatibilidade com RPCs e disponível por meio do sistema de "pooling" da IFCO, Dora se encaixa perfeitamente nas operações existentes da cadeia de suprimento de productos frescos, o que garante maior eficiência logística a longo prazo e ganhos de sustentabilidade para fornecedores e varejistas.

IFCO Plastic Pallet Dora

O palete de plástico da IFCO aumenta a eficiência e a segurança em áreas críticas de transporte e manuseio. Como o Dora é 25% mais leve que os paletes de madeira convencionais, os custos de transporte são significativamente menores.

As principais características do novo palete de plástico da IFCO incluem:

Superfícies antiderrapantes e corredores em três patins para melhorar a facilidade e a segurança da operação, especialmente no empilhamento em armazéns

Reforços de aço ao longo dos lados mais longos, classificando Dora para cargas dinâmicas de até 1.250 kg

Dimensões uniformes de 1.200 x 800 x 150mm em linha com os Euro paletes convencionais, tornando-o compatível com os processos atuais e os sistemas de logística automatizados existentes

Códigos GRAI, auxiliando na identificação de gargalos, promovendo transparência e aprimorando a rastreabilidade de produtos frescos ao longo de toda a cadeia de suprimentos

Michael Pooley, CEO da IFCO, destaca as inúmeras vantagens do novo palete de plástico da IFCO.

"Como o palete Dora está totalmente integrado ao nosso sistema de pooling, nossos clientes se beneficiam de nossos serviços abrangentes e da qualidade e dimensões altamente consistentes de paletes. Portanto, evitam problemas demorados geralmente associados aos sistemas convencionais de troca de paletes", diz Pooley. "Pelas mesmas razões, nossos paletes de plástico reutilizáveis são a base ideal em sistemas logísticos automatizados. O resultado é um fluxo de cadeia de suprimentos mais suave e rápido."

Higiene como fator central: O Palete de Plástico Dora preserva o frescor dos alimentos durante o transporte.

Feito de PEAD 100% de alta qualidade, o palete Dora é robusto e durável, além de resistente à umidade e lavável, tornando-o a escolha mais sustentável e higiênica para o transporte de produtos frescos. O palete de plástico Dora possui superfície e bordas lisas e arredondadas. Consequentemente, não existe o perigo de estilhaços, pregos ou outros defeitos que ponham em perigo os trabalhadores ou danifiquem os produtos frescos. Ao contrário de paletes de madeira, que têm uma taxa média de danos de 25%, a taxa para o palete de plástico da IFCO é inferior a 1%. E qualquer palete de plástico da IFCO danificado ou quebrado é totalmente reciclado dentro do sistema de pooling da IFCO. O palete Dora também pode ser reutilizado até 10 vezes mais do que os paletes de madeira convencionais.

Inigo Canalejo, vice-presidente de ESG e marketing estratégico da IFCO, está especialmente orgulhoso do modelo de economia circular por trás do novo palete de plástico da IFCO:

"Ao trazer nosso modelo de negócios circular para o mundo dos paletes, estamos modernizando uma parte há muito negligenciada da cadeia de suprimentos de alimentos frescos", confirma Canalejo. "Estamos orgulhosos de estar rompendo o status quo. Está mais do que na hora de uma solução superior sustentável e competitiva em termos de custos. Nosso palete de plástico Dora foi construído para durar."

Para saber mais sobre as mais recentes soluções de logística da cadeia de suprimentos, visite: https://www.ifco.com/

Para saber mais sobre a nova palete de plástico Dora da IFCO, acesse: https://www.ifco.com/pt/palete-de-plástico-reutilizável

Sobre a IFCO

A IFCO é a fornecedora líder global de soluções de embalagens reutilizáveis para alimentos frescos, atendendo clientes em 50+ países. A IFCO opera um pool de mais de 370 milhões de contentores de embalagens reutilizáveis (RPC) globalmente, que são usados para 2 bilhões de remessas de frutas e vegetais frescos, carne, aves, frutos do mar, ovos, pão e outros itens de fornecedores para varejistas de supermercado todos os anos. Os RPCs da IFCO colaboram para uma melhor cadeia de fornecimento de alimentos frescos, protegendo o frescor e a qualidade e reduzindo os custos, o desperdício de alimentos e o impacto ambiental em comparação com as embalagens de uso único. Saiba mais: www.ifco.com | Siga-nos no LinkedIn @IFCO SYSTEMS



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2318464/IFCO_Plastic_Pallet_Dora.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1999563/4494517/IFCO_green_logo.jpg