IFCO lança Marina, a caixa digital reutilizável para pescados capaz de incrementar toda a cadeia de suprimentos de frutos do mar frescos

MUNIQUE, 6 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A IFCO, líder no fornecimento de embalagens reutilizáveis (ERs), acaba de lançar Marina, a caixa térmica para pescado reutilizável e inteligente. A solução foi projetada em estreita colaboração com representantes do setor de pesca, e oferece uma maior proteção, eficiência e sustentabilidade à cadeia de suprimentos de peixes e frutos do mar frescos. A caixa Marina é equipada com QR code e tag de rastreamento via bluetooth de baixo consumo energético, permitindo a coleta de dados em tempo real. A tecnologia aprimora toda a gestão da cadeia do frio pra produtos frescos e resfriados, desde o navio até os pontos de venda (POS).

Desenvolvida em estreita colaboração com parceiros chave da indústria pesqueira e do comércio varejista, Marina dispõe de etiquetas Bluetooth de baixa energia para rastreamento e códigos QR para permitir a coleta e análise de dados em tempo real. Sua construção isotérmica resistente com uma tampa hermética garante um isolamento superior e uma excelente gestão da cadeia de frio.

Caixas descartáveis, feitas de poliestireno expandido (EPS), podem se quebrar, liberando microplásticos que poluem e contaminam a cadeia alimentar marinha e a saúde humana. Isso tem levado a legislações mais severas em todo o mundo, limitando ou proibindo o uso de EPS. Como resultado, muitos produtores, atacadistas e varejistas do setor de pescados estão eliminando o uso de caixas EPS e priorizando a adoção de recipientes sustentáveis. A transição para soluções como a caixa Marina pode ser feita de forma simples, tranquila e sustentável, graças ao sistema de pooling SmartCycle da IFCO.

Armazenamento sustentável para a cadeia de suprimentos de pescados

Para uma maior eficiência logística de longo prazo e ganhos em sustentabilidade para produtores, atacadistas e varejistas de pescados, a caixa Marina está disponível exclusivamente por meio do sistema de pooling circular SmartCycle da IFCO. Isso garante que as Caixas para Pescado IFCO possam ser reutilizadas com a máxima eficiência até 120 vezes, pois o sistema facilita a devolução e reutilização das caixas vazias, bem como a reciclagem sustentável das unidades inutilizadas. Além disso, a IFCO assegura que as caixas para pescado reutilizáveis sejam lavadas de acordo com as normas internacionais de segurança e higiene alimentar, em um sistema de pooling eficientemente para o compartilhamento e reutilização. A IFCO garante o tempo de resposta e entrega de 24 horas, exigido pela indústria pesqueira.

Projetada idealmente para a logística automatizada e para o mercado de pescados

Caixa para pescados Marina é encaixável quando vazia e seguramente empilhável quando cheia, economizando espaço em embarcações ou entrepostos, reduzindo as emissões de carbono no transporte e melhorando as condições de manuseio. As dimensões uniformes são compatíveis com as cadeias de suprimentos do mercado, com sistemas de logística automatizados e também o palete de plástico Dora da IFCO.

Francesca Amadei, Vice-Presidente da IFCO para a Europa Sul, destaca as vantagens imbatíveis da Caixa para Pescados Marina:

"Marina é o resultado de uma intensa colaboração com todo o setor de pesca. Incluímos as demandas específicas de cada etapa da cadeia de suprimentos de pescados frescos no trabalho de Pesquisa e Desenvolvimento do produto. Estou extremamente satisfeita de termos desenvolvido uma caixa para pescado muito mais inteligente, segura e sustentável para o mercado pesqueiro na região do Mediterrâneo."

Recursos inovadores para alta proteção

A construção isotérmica de parede dupla proporciona excelente isolamento em temperaturas controladas, mantendo os produtos frescos por mais tempo

Com tampa de encaixe firme, superfícies com aderência interlock e um sistema facilitado de amarração, as caixas permitem armazenamento e empilhamento seguros para transporte

Tags de rastreamento via bluetooth de baixo consumo energético possibilitam a coleta e a análise de dados em tempo real

Superfícies lisas oferecem uma maior proteção contra danos e estragos, reduzindo prejuízos e geração de resíduos alimentares

Uma solução completa de armazenamento sustentável que é robusta, reutilizável, 100% reciclável e substitui as caixas EPS descartáveis, quebradiças e nocivas ao ambiente marinho

Modelo circular de uso de caixas para pescado reutilizáveis e 100% recicláveis

A Caixa para Pescado Marina oferece uma solução de armazenamento completa, sustentável e eficiente. Como todas as embalagens reutilizáveis (ERs) da IFCO, comparada com soluções descartáveis, a caixa Marina consome muito menos recursos naturais durante seu ciclo de vida útil. Além disso, ao contrário das caixas para pescado em EPS, geralmente descartadas em aterros sanitários ou gerando poluição marinha, ao final do seu ciclo de uso, a caixa Marina é 100% reciclável, transformando-se em novos produtos.

Inigo Canalejo, Vice-Presidente de ESG e Marketing Estratégico da IFCO, destaca os benefícios de longo prazo da caixa Marina para o setor de pesca e para o planeta:

"Vemos como nossa responsabilidade aprimorar o potencial de sustentabilidade ambiental em cada elemento da cadeia de fornecimento de alimentos frescos. Nossa Caixa para Pescado Marina é uma solução de armazenamento inteligente e inovadora, com impacto positivo e duradouro em toda a cadeia de fornecimento de pescados frescos. Estamos orgulhosos de ter projetado uma alternativa sustentável e mais eficiente aos recipientes em poliestireno expandido. tão prejudiciais ao meio ambiente".

