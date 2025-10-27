Impulsionando o Comércio: Resultados do 2º C-PLPEX, 30º MIF e 2025 MFE
Notícias fornecidas porThe 2nd China-Portuguese-Speaking Countries Economic and Trade Expo (Macao)(2nd C-PLPEX) , The 30th Macao International Trade & Investment Fair (30th MIF)
27 out, 2025, 12:39 GMT
[Realização simultânea dos três eventos] Mais de 140 acordos assinados + 68 projectos de investimento aprovados para impulsionar o desenvolvimento industrial
MACAU, 27 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Foram encerradas, no dia 25 de Outubro, a 2.ª Exposição Económica e Comercial China–Países de Língua Portuguesa (Macau), a 30.ª Feira Internacional de Macau e a Exposição de Franquia de Macau 2025 (doravante designadas conjuntamente por "Três Eventos"), organizadas pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento da RAEM. Este ano, os Três Eventos reuniram mais de 1.100 expositores de quase 30 países de todo o mundo. Ao longo dos quatro dias, os eventos registaram mais de 85.000 visitantes, incluindo 15.000 visitantes e compradores profissionais, o que demonstrou um nível mais elevado de internacionalização e profissionalismo. Além disso, foram organizadas, durante as exposições, nove sessões temáticas de bolsas de contactos, resultando em mais de mil encontros comerciais e mais de 140 acordos assinados. Quase 80% destes acordos estavam relacionados com as indústrias "1+4", enquanto 15% envolviam os Países de Língua Portuguesa, reflectindo o valor das exposições no aprofundamento da cooperação económica e comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, bem como na promoção do desenvolvimento de indústrias-chave.
