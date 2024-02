José Mourinho prepara a sua equipa para o UEFA EURO 2024™

MADRID e LONDRES, 16 de fevereiro de 2024 /PRNewswire/ -- A faltar quatro meses para o jogo de abertura do UEFA EURO 2024™, os preparativos para o torneio estão a decorrer a todo vapor. Não só no país anfitrião, a Alemanha, mas também nos escritórios da Fanatics Collectibles - sede da marca de cromos colecionáveis TOPPS. E mesmo no centro de toda a ação: O embaixador da TOPPS e treinador de renome, José Mourinho.

José Mourinho prepares his team for UEFA EURO 2024™

Depois do lendário treinador ter criado um enorme meme no TikTok imediatamente após ter anunciado a parceria da Fanatics Collectibles com a UEFA ("Eu sou José Mourinho"), "O Special One" está agora a usar todas as suas capacidades motivacionais e personalidade carismática para levar os funcionários da Topps ao seu melhor desempenho. Podemos vê-lo no novo clipe humorístico da agência criativa Jung von Matt SPORTS, que está a ser difundido em várias plataformas de redes sociais desde hoje e foi realizado pela produtora de filmes 27km (realizador: Peter Lydon).

Ao lado de Mourinho, criadores de conteúdos internacionais de renome, como Jeremy Lynch dos The F2 (Reino Unido), Omar Amoum (Itália), Knossi, Aaron Troschke e PushDich TCG (todos da Alemanha), também fazem breves aparições como convidados. O clipe é um dos três filmes que serão lançados nas próximas semanas. Depois de Mourinho deixar a equipa TOPPS entusiasmada com o UEFA EURO 2024™ na primeira parte, o segundo e terceiro filmes centram-se nos principais produtos TOPPS - o lendário álbum de autocolantes e os cromos Match Attax.

Patrick Rausch, Diretor de Marketing na EMEA da Fanatics Collectibles: "Com esta campanha, a expectativa em relação ao UEFA EURO 2024™ está a aumentar enormemente para nós como parceiro oficial. Mais uma vez, José Mourinho mostra-nos porque é que é chamado "O Special One" e porque é a escolha perfeita para nós como embaixador da marca e gestor de produto. Depois do primeiro filme com o autodepreciativo José ter alcançado imediatamente um estatuto de culto, tenho a certeza de que os próximos clipes, com vários influenciadores conhecidos, também vão conquistar os corações dos fãs de futebol da Europa".

Felix Appelfeller, Diretor de Patrocínios da Jung von Matt SPORTS: "Juntamente com a TOPPS e José Mourinho, estamos muito satisfeitos por lançar o próximo capítulo da nossa estratégia de três anos no caminho para o UEFA EURO 2024™. Na sequência do anúncio da nossa icónica parceria de 2022 e do subsequente meme do TikTok "Eu sou José Mourinho", estamos agora a dar o próximo passo com um maior enfoque nos produtos colecionáveis e na TOPPS como empresa. Com Mourinho ao ataque e alguns criadores de conteúdos internacionais nas alas".

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2341747/Topps_Jose_Mourinho_UEFA_EURO_2024.jpg