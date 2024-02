José Mourinho stoomt zijn team klaar voor UEFA EURO 2024™

MADRID en LONDEN, 16 februari 2024 /PRNewswire/ -- Met nog vier maanden te gaan tot de openingswedstrijd van UEFA EURO 2024™, zijn de voorbereidingen voor het toernooi in volle gang. Niet enkel in het gastland Duitsland, maar ook in de kantoren van Fanatics Collectibles, de thuisbasis van het vooraanstaande merk voor ruilkaarten TOPPS. En in het midden van alle actie: TOPPS-ambassadeur en gerenommeerd manager José Mourinho

José Morinhou prepares his team for UEFA EURO 2024™

Nadat de legendarische coach meteen na de aankondiging van de samenwerking tussen Fanatics Collectibles en de UEFA een enorme meme-hype creëerde op TikTok ("I am José Mourinho"), gebruikt "The Special One" nu al zijn motiverende vaardigheden en charismatische persoonlijkheid om Topps-medewerkers tot topprestaties te inspireren. Dit is te zien in de gloednieuwe, humoristische clip van creatief bureau Jung von Matt SPORTS, die sinds vandaag op verschillende social media-platforms te zien is en die gemaakt werd door filmproductiemaatschappij 27km (regisseur: Peter Lydon).

Naast Mourinho maken ook bekende internationale content creators zoals Jeremy Lynch van The F2 (UK), Omar Amoum (Italië), Knossi, Aaron Troschke en PushDich TCG (allemaal Duitsland) een kort gastoptreden. De clip is een van de drie filmpjes die de komende weken zullen gelanceerd worden. Nadat Mourinho in het eerste deel het TOPPS team enthousiast maakt over UEFA EURO 2024™, ligt bij het tweede en derde filmpje de nadruk op de belangrijkste TOPPS producten – het legendarische stickeralbum en de Match Attax kaarten.

Patrick Rausch, Chief Marketing Officer EMEA van Fanatics Collectibles: "Met deze campagne wordt de voorpret voor UEFA EURO 2024™ voor ons als officiële partner enorm toe. José Mourinho laat ons opnieuw zien waarom hij 'The Special One' wordt genoemd en waarom hij voor ons de perfecte keuze is als merkambassadeur en productmanager. Nadat het eerste filmpje met de zelfspottende José meteen een cultstatus bereikte, ben ik er vrij zeker van dat ook de komende clips, met een aantal zeer bekende influencers in de hoofdrol, de harten van de Europese voetbalfans zullen veroveren."

Felix Appelfeller, Head of Sponsoring Jung von Matt SPORTS: "Samen met TOPPS en José Mourinho, zijn we verheugd om het volgende hoofdstuk van onze driejarige strategie te lanceren, op weg naar UEFA EURO 2024™. Na de aankondiging van onze iconische samenwerking in 2022 en de daaropvolgende 'I am José Mourinho' TikTok meme-hype, zetten we nu onze volgende stap met een grotere nadruk op verzamelproducten en TOPPS als bedrijf. Met Mourinho als spelverdeler en een aantal internationale content creators op de zijlijn."

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2341747/Topps_Jose_Mourinho_UEFA_EURO_2024.jpg