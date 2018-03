Kavalan faz entrar no «Hall of Fame» dos WWA os primeiros Chineses

De acordo com os WWA, o prémio reconhece a posição dos Lee como dois dos «grandes nomes do uísque» e «os indivíduos mais emblemáticos do setor».

Damian Riley Smith, CEO da WWA, chamou aos fundadores da Kavalan a «equipa de pai e filho que transformou o setor mundial do uísque, que mudou suas fronteiras pela sua paixão e inovação de empreendedores».

Descreveu o que eles fizeram como «absolutamente magnífico, ao criarem uma nova categoria, e ao colocarem Taiwan no mapa do uísque, onde não havia nenhuma história de destilação de uísque».

O CEO da King Car Kavalan, YT Lee, disse: «Agradeço à WWA, à equipa Kavalan, ao falecido Dr. Jim Swan o facto de terem tornado realidade o sonho da Kavalan».

O Hall of Fame é um tributo permanente que homenageia os indivíduos que deram uma contribuição duradoura ao mundo do uísque e foi inspirado nas 100 maiores figuras do uísque da história que apareceram na 100ª edição da Whisky Magazine.

O Kavalan Solist Port ganhou em 2018 os WWA de Single Cask Single Malt Whisky-Best Taiwanese Whisky. O WWA deu anteriormente à Kavalan dois dos seus maiores prémios de Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength que foi nomeado como o «World's Best Single Cask Single Malt Whisky» em 2016 e o seu Solist Vinho Barrique, que ganhou em 2015 o «World's Best Single Malt Whisky».

O Grupo King Car lançará a sua cerveja, o seu negócio mais recente, ainda este ano.

Sobre o Uísque Kavalan

A primeira destilaria de uísque de Taiwan tem sido pioneira na arte do uísque single malt desde 2006. O Kavalan é envelhecido em intensa humidade e calor, mas beneficia das brisas marítimas e da montanha, e da água da Montanha da Neve, que se unem para criar a cremosidade característica do Kavalan. A destilaria usa o nome indígena de Yilan County, onde está a sua sede, e é validada pelos 30 anos de fabricação de bebidas da empresa-mãe, o Grupo King Car. Já arrecadou mais de 250 prémios de ouro, incluindo 8 vezes como vencedor mundial de uísque e 4 vezes o de Produtores de Bebidas Espirituosas do Ano, e está disponível em 68 países. Vá a www.kavalanwhisky.com/EN/main.aspx

