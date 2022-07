Lançamento da Sapiens Iberia para expandir ofertas em Espanha e Portugal

Esta decisão vem no seguimento da aquisição da empresa espanhola de seguros Cálculo, em 2019, e irá permitir à Sapiens melhorar a sua oferta de produtos em toda a Península Ibérica

MADRID, 30 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Sapiens International Corporation, uma empresa líder global de soluções de software para o setor dos seguros, anunciou hoje o lançamento da Sapiens Iberia. Este é o próximo passo na presença da Sapiens no mercado ibérico e irá permitir a oferta da totalidade da plataforma de seguros Sapiens, com soluções low code pré-integradas e uma abordagem cloud first que acelera a transformação digital dos clientes.

A Sapiens entrou pela primeira vez no mercado ibérico com a aquisição da Cálculo, em 2019, um dos principais fornecedores de serviços de consultoria e gestão de seguros. Fundada em 1966, com mais de 150 especialistas em seguros e 25 seguradoras em Espanha como clientes, a equipa de especialistas da Cálculo é uma das maiores equipas de sistemas de seguros de base em Espanha. A aquisição da Cálculo permitiu à Sapiens expandir-se geograficamente, aumentar a sua base de clientes, fazer crescer uma equipa talentosa de especialistas e oferecer capacidades e serviços complementares no seu portfólio.

"O lançamento da Sapiens Iberia permite-nos alargar a nossa presença global e oferecer a experiência e o conjunto de produtos da Sapiens em toda a Espanha e Portugal", afirmou Tal Sharon, Presidente das Divisões Life & Pension e IPELS da Sapiens. "Estamos empenhados em concentrar os nossos esforços no fornecimento de produtos e serviços da mais elevada qualidade aos nossos clientes e, para além de acrescentar talento, continuaremos a investir nas nossas soluções de seguros para manter a nossa vantagem tecnológica."

"O lançamento da Sapiens Iberia vai oferecer ao mercado ibérico acesso à tecnologia inovadora da Sapiens, conhecimento global e amplos recursos", disse Diogo Moraes Sunyer, da Sapiens Iberia. "Estamos entusiasmados com o futuro e ansiosos por criar novas oportunidades para colaboradores, clientes e potenciais clientes. As nossas soluções permitirão ao sector dos seguros na Península Ibérica tornar-se mais integrado, ágil e adaptável."

A Sapiens oferece às seguradoras dos ramos patrimoniais e de responsabilidade pessoal, acidentes de trabalho e seguros de vida, o conjunto mais abrangente de soluções, do nuclear ao complementar, incluindo resseguro, área financeira e de conformidade, dados e análises, digital e gestão de decisões. A empresa seguiu uma estratégia consistente de expansão da sua presença global através de fusões e aquisições orgânicas e não orgânicas. Estas parcerias estratégicas, juntamente com o recrutamento das pessoas mais talentosas, permitiram de forma expedita à Sapiens aumentar a quota de mercado, entrar em novos mercados e fazer crescer os seus negócios.

Sobre a Sapiens

A Sapiens International Corporation potencia a transformação do setor financeiro, com foco nos seguros, para que possa ser digital, inovador e ágil. Com 40 anos de experiência no setor, a Sapiens oferece uma plataforma de seguros completa, com soluções low code pré-integradas e uma abordagem cloud first que acelera a transformação digital dos clientes. Prestando serviço a mais de 600 clientes em 30 países, a Sapiens oferece às seguradoras dos ramos patrimoniais e de responsabilidade pessoal, acidentes de trabalho e seguros de vida, o conjunto mais abrangente de soluções, do nuclear ao complementar, incluindo resseguro, área financeira e de conformidade, dados e análises, digital e gestão de decisões. Para mais informações, visitewww.sapiens.com ou siga-nos noLinkedIn.

Logótipo - http://mma.prnewswire.com/media/585787/Sapiens_Logo.jpg

Contacto:

para Sapiens

Shay Assaraf

Chief of Marketing, Sapiens

[email protected]

SOURCE Sapiens International Corporation