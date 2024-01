Leadec, especialista em prestação de serviços a indústrias, chega a Portugal

ESTUGARDA, Alemanha, LISBOA, Portugal, 11 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- Vamos, Leadec! Esta empresa, especialista e líder mundial em prestação de serviços a todo o ciclo de vida de unidades de produção industrial, inicia agora atividade em Portugal. A empresa fica, assim, representada num total de 16 países. Com a recentemente criada Leadec Unipessoal Lda., o setor industrial da Península Ibérica pode agora beneficiar da competência técnica e dos mais de 60 anos de experiência da Leadec.

Leadec, especialista e líder mundial em prestação de serviços a todo o ciclo de vida de unidades de produção industrial, inicia agora atividade em Portugal.

"A nossa empresa portuguesa, com sede em Lisboa, é o primeiro ponto de contacto para os clientes da indústria da região. Os nossos serviços prestam apoio em todas as fases da produção – com know-how técnico, equipas de excelência e processos digitalizados", afirma Paulina Lujan, diretora-geral., que também dirige a recém-criada empresa espanhola Leadec S.L.

Gestão integrada de instalações em vários locais

A partir de 2024, a Leadec em Portugal assina um contrato plurianual de gestão integrada de instalações com uma empresa internacional de tecnologia e serviços. No total, este contrato abrange seis países, além de Portugal e Espanha, também a Grã-Bretanha, a Polónia, a Eslováquia e a República Checa, onde a Leadec já se encontra representada. A Leadec é responsável pela gestão integrada de instalações para o mesmo cliente em unidades no Brasil e no México, desde 2022.

O modelo de operação, desenvolvido especificamente para ir ao encontro das necessidades do cliente e com padrões comuns em todos os locais, também está a ser implementado na Europa. Trata-se de um pacote personalizado de serviços de gestão, ao nível técnico e infraestrutural, que inclui instalação e manutenção elétricas, aquecimento, ventilação, ar condicionado, iluminação, ar comprimido, bem como serviços de supervisão, manutenção de espaços verdes, etc.

Há mais de 60 anos que o setor industrial é a nossa segunda casa

"Vemos um grande potencial em Portugal. A economia está a crescer mais rapidamente do que a média da UE e a indústria é muito diversificada e particularmente forte nos setores automóvel e das energias renováveis. Com o nosso amplo portefólio de serviços, apoiamos os nossos clientes a assegurar o funcionamento das unidades de produção e a concentrarem-se nas competências essenciais", acrescenta Georgi Tschumburidse, vice-presidente sénior de operações na Europa de Leste, França, Grã-Bretanha e Áustria e corresponsável pela nova empresa.

Há mais de 60 anos que a Leadec apoia os seus clientes em todo o ciclo de vida da unidade industrial, bem como na infraestrutura a ela associada. Esta empresa especialista em serviços e com 22 000 funcionários está representada em mais de 350 locais, em 16 países, muitas vezes diretamente nas fábricas e instalações dos clientes. A Leadec oferece serviços para todas as fases da produção: desde o planeamento e otimização da fábrica, até à instalação, automação, manutenção da produção, limpeza técnica e gestão de instalações.

"Continuamos com sucesso a nossa estratégia de crescimento e diversificação. Isso significa não só expandir a presença geográfica na Europa, como também desenvolver a nossa carteira de clientes, para que esta abranja um leque variado de setores. Os nossos clientes na Península Ibérica podem agora confiar nos nossos padrões reconhecidos de produção e serviços", afirma Markus Glaser-Gallion, CEO da Leadec.

Sobre a Leadec

A Leadec é a principal especialista a nível global em prestação de serviços a todo o ciclo de vida de uma unidade industrial, incluindo a sua infraestrutura. A empresa, sediada em Estugarda, emprega cerca de 22 000 pessoas em todo o mundo, tendo alcançado vendas superiores a 1,1 mil milhões de euros em 2022. Localizada em mais de 350 locais, muitas vezes diretamente nas fábricas dos clientes, a Leadec presta apoio em toda a cadeia de valor da produção há mais de 60 anos.

Os serviços globais oferecidos pela Leadec incluem: engenharia (planeamento e otimização da fábrica, automação e sistemas informáticos de produção), instalação (instalação elétrica, instalação mecânica e transferência de máquinas), manutenção (manutenção da produção e limpeza técnica), assistência (gestão de instalações técnicas, gestão de instalações de infraestrutura e logística), bem como outros serviços locais. Na plataforma digital Leadec.os, são consistentemente registados todos os processos, bem como integrados os nossos serviços digitais.

Mais sobre a Leadec: https://www.leadec-services.com

Mais sobre a Leadec em Portugal: https://portugal.leadec-services.com

