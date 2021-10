Les Roches: Inauguração do Spark Hospitality Digital Center

A Spark oferece serviços de consultoria, investigação e apoio a projetos com recursos tecnológicos e digitais avançados. A esfera também fornece serviços de pré-incubação e incubação para empresas recentes com ideias inovadoras.

O ecossistema Spark reúne agora uma rede significativa de peritos, tanto a nível local como internacional. Mais de 35 empresas parceiras já estão a trabalhar em conjunto no centro suíço em projectos de grande escala, tais como a colaboração com a Nevomo na definição e desenvolvimento da experiência do cliente aplicada ao transporte através de hyperloop e MidRail.

O mundo do Spark Hospitality Digital Center é composto por quatro espaços completamente redesenhados. Dois deles são concebidos para facilitar o trabalho colaborativo e a criatividade: o Centro de Desenvolvimento e o Centro de Incubação. Os outros dois servem como laboratórios experimentais: o Centro de Media para a comunicação, e o Centro de Testes para projectos de realidade virtual.

Finalmente, a Spark está também integrada em todo o programa académico, colocando a inovação e o empreendedorismo no centro do estilo de vida escolar da Les Roches; e convidando estudantes, ex-alunos e parceiros da indústria a trabalharem em conjunto para desenvolver e testar novas soluções na área da hotelaria em laboratórios ao vivo no campus. Os estudantes têm a oportunidade de trabalhar em consultoria empresarial real e desafios académicos confrontados com casos empresariais ou industriais autênticos fornecidos pelos parceiros.

Christine Demen-Meier, Diretora-Geral Mundial da Les Roches, que iniciou o projeto, afirma: "O centro de inovação é uma ferramenta educacional que colocámos no centro dos nossos programas. É um motor de inspiração e de emulação em termos de criatividade, envolvendo verdadeiros desafios académicos. A Les Roches pretende encorajar um espírito empreendedor e inovador aos estudantes. Este é um objectivo pedagógico crucial a alcançar a fim de formar aqueles que serão os futuros líderes da indústria da hospitalidade".

Spark, Innovation Sphere by Les Roches é única no sector da hospitalidade a nível internacional, complementando o sector académico onde a Suíça é reconhecida pela excelência das suas escolas no setor da hotelaria.

Pablo Garcia, Diretor da Spark Crans-Montana, conclui: "A Spark e a Les Roches, com os seus parceiros, professores e estudantes, estão já a criar o futuro da indústria hoteleira, fornecendo soluções concretas e operacionais a um sector em completa transformação digital".

Sobre Les Roches

A Les Roches é uma instituição de ensino suíça centrada na criação das mentes inovadoras e empreendedoras do amanhã. Fundada em 1954, a Les Roches oferece licenciaturas e pós-graduações em Hotelaria e Gestão Turística seguindo o modelo suíço de educação. Com três campus na Suíça, Espanha e China; um corpo estudantil de mais de 100 nacionalidades diferentes, a instituição proporciona aos estudantes uma experiência única culturalmente diversificada. A partir de 2021, a Les Roches tem também uma aliança académica com a Escola Indiana de Hotelaria (ISH) com um campus parceiro em Gurugram (Delhi NCR).

A Les Roches ocupa a quarta posição mundial para instituições de ensino superior em Gestão Hoteleira, e a terceira para Reputação junto dos Empregadores (QS World University Rankings, 2021). Parte da Sommet Education, líder mundial em educação hoteleira, a Les Roches é acreditada pela New England Commission of Higher Education (NECHE).

Para mais informações, visite: Les Roches.

Alguns exemplos de projectos em curso

Nevomo - Spark colabora com Nevomo para definir e desenvolver os futuros serviços de hospitalidade e experiências para o transporte de hiperloop e Midrail.

VIMA - Spark colabora com a Vima para criar uma solução, apoiada pela Inteligência Artificial, para melhor compreender como os colaboradores são vistos pelos outros, e como assegurar o seu bem-estar.

Simprosoft - A Spark colabora com Simprosoft para criar uma solução de formação VR para os serviços ao cliente.

Smyze - Spark colabora com Smyze para criar a hiper-personalização do seu robot barista.

PRE:MIND - A Spark colabora com a PRE:MIND para criar uma solução IoT para hiper-personalizar os serviços ao cliente em hotéis, restaurantes, transportes, cruzeiros, etc.

FANUC & Supsi - Spark colabora com a FANUC e Supsi para criar o primeiro robot colaborador de limpeza de casa.

One Visage - Spark colabora com a One Visage para criar o primeiro Quiosque de Check-in de Reconhecimento Facial GDPR.

DJI - Spark colabora com DJI para investigar como a tecnologia DJI pode ser utilizada em hotéis para aumentar as receitas desta indústria e melhorar o marketing.

Qiibee - Spark colabora com Qiibee para criar o primeiro programa de fidelização através de blockchain para melhorar a sustentabilidade nas propriedades hoteleiras.

