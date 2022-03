Les Roches nomeia novo CEO

Considerado um dos 150 profissionais de turismo mais influentes em Espanha, Carlos Díez de la Lastra traz consigo 25 anos de experiência no setor do ensino superior, os últimos oito à frente do campus da Les Roches em Marbella, onde estabeleceu a liderança da instituição em Espanha e a sua expansão à escala internacional. Antes de se juntar à Les Roches, Díez de la Lastra foi Vice-presidente de Expansão e Diretor Geral da Universidade Europeia das Ilhas Canárias na Espanha como parte da rede global de Laureate International Universities.

Carlos Díez de la Lastra tem um historial comprovado no estabelecimento de fortes ligações com gestores e homens de negócios do setor. Tem vindo a contribuir para diferentes grupos da especialidade, incluindo o comité criado pelo Turismo Costa del Sol para lidar com os desafios pandémicos e o Comité de Educação Online da Organização Mundial do Turismo (UNWTO).

Com o cargo que agora assume irá aproveita esta vasta experiência e rede para posicionar a Les Roches na vanguarda da digitalização e inovação da hotelaria, supervisionando a expansão da rede internacional. A Les Roches tem campus na Suíça (Crans-Montana), Espanha (Marbella), e China (Xangai), com cerca de 3.000 estudantes e uma equipa de 320 empregados.

Díez de la Lastra é licenciado em Ciências Económicas e Empresariais pela Universidade Complutense de Madrid e Mestre em Administração de Empresas-MBA pelo IEDE. O novo CEO, afirma: "Saúdo o desafio de liderar uma das melhores instituições educacionais do mundo e substituir a Dra. Christine Demen Meier no seu magnífico legado que permitirá iniciar esta nova e promissora etapa daLes Roches com uma forte base. Estamos em tempos difíceis, mas repletos de oportunidades no setor. A educação não só funcionará como um trampolim para o crescimento da hospitalidade e do turismo, mas também como um element renovador para muitos dos seus conceitos de longa data. Sinto-me afortunado por ter a oportunidade de liderar esta nova etapa a nível global com a Les Roches".

Para maios informação, aceda em Les Roches.

Contato de mídia: Anouck Weiss, VP Communication, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1773176/Carlos_Diez_Les_Roches_Marbella.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1773177/Carlos_Diez_Les_Roches_Marbella.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1474135/LesRoches_Logo.jpg



SOURCE Les Roches