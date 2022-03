Les Roches nomme son nouveau Directeur Général

Considéré comme l'un des 150 professionnels du tourisme les plus influents en Espagne, Carlos Díez de la Lastra compte à son palmarès plus de 25 ans d'expérience dans le secteur de l'enseignement supérieur. À la tête depuis 8 ans du campus de Les Roches à Marbella, il a contribué à sa création puis à son rayonnement international. Avant de rejoindre Les Roches, M. Díez de la Lastra a occupé des fonctions de Vice-Président du Développement et Directeur Général de l'UEC (Université européenne des Canaries), membre du réseau international Laureate International Universities.

Carlos Díez de la Lastra est reconnu pour l'excellence des relations qu'il entretient avec les acteurs de l'industrie hôtelière. Il est membre de plusieurs groupes d'experts, notamment l'UNWTO (Online Education Committee of the World Tourism Organization) et le comité créé par Turismo Costa del Sol pour faire face aux défis de la pandémie.

Il s'appuiera sur son expérience et de son réseau, M. Carlos Díez de la Lastra pour porter plus haut encore Les Roches à la pointe de la digitalisation et de l'innovation. Il s'attachera par ailleurs à développer réseau international. Les Roches aujourd'hui compte des campus en Suisse (Crans-Montana), en Espagne (Marbella) et en Chine (Shanghai) avec près de 3 000 étudiants et 320 employés.

Diplômé d'un Bachelor en Économies et Sciences sociales de l'université Complutense de Madrid et d'un MBA (Master of Business Administration) de l'IEDE, M. Díez de la Lastra déclare : « Je me réjouis de prendre la direction de l'une des meilleures écoles au monde et suis particulièrement honoré de succéder au Dr. Christine Demen Meier. Elle lègue un héritage d'une grande valeur qui pose des bases solides pour notre future croissance. Nous vivons une période à la fois difficile et riche d'opportunités. La formation aux métiers de l'hospitalité est essentielle à la croissance du tourisme et de l'hôtellerie, mais aussi un vecteur de rénovation de cette industrie. Je suis enthousiaste à l'idée de relever ce défi et de contribuer à la réussite internationale de l'école Les Roches ».

Pour plus d'informations, consulter Les Roches.

