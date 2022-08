Líder budista apela aos Estados para que se comprometam com a "não utilização em primeiro lugar" de armas nucleares antes da reunião do TNP

TÓQUIO, 1 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- No dia 26 de julho, antes da décima Conferência de Revisão do TNP (Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares), que terá início em 1 de agosto na sede da ONU em Nova Iorque, o presidente da Soka Gakkai International (SGI), Daisaku Ikeda, apelou aos cinco Estados com armas nucleares para declararem que nunca serão os primeiros a utilizar armas nucleares num conflito: o princípio de "não utilização em primeiro lugar".

Atualmente, o risco de utilização de armas nucleares situa-se ao seu nível mais alto desde a guerra fria. Ikeda, um acérrimo defensor da abolição nuclear desde há mais de 60 anos, insta os cinco Estados com armas nucleares signatários do TNP - Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China - a dar substância a uma declaração conjunta feita pelos seus líderes a 3 de janeiro de 2022, de que "uma guerra nuclear não pode ser ganha e nunca deve ser combatida", anunciando uma política de "não utilização em primeiro lugar".

Propõe que os seguintes pontos sejam incluídos no documento final da Conferência de Revisão:

Que os cinco Estados com armas nucleares se comprometam a continuar a respeitar a sua declaração conjunta de janeiro, dando imediatamente seguimento às medidas destinadas a reduzir os riscos impostos pelas armas nucleares, de acordo com os seus compromissos de desarmamento nuclear previstos no artigo VI.

Que os cinco Estados que possuem armas nucleares declarem, com a máxima prioridade, o seu compromisso com o princípio de "não utilização em primeiro lugar" o mais rapidamente possível.

Que, a fim de concretizar a declaração conjunta de que "não temos armas nucleares apontadas uns para os outros nem para qualquer outro Estado", o princípio de "não utilização em primeiro lugar" seja universalizado como política de segurança de todos os Estados que possuam armas nucleares, bem como dos Estados dependentes da energia nuclear.

Ikeda insiste: "Devemos recordar-nos de que nunca foi objetivo do TNP estabelecer que a ameaça e o confronto nuclear permanentes seriam o destino inevitável da humanidade." Pede-nos que aprendamos com os hibakusha do mundo - as vítimas dos bombardeamentos de Hiroshima e Nagasaki e dos testes de armas nucleares - que insistem para que ninguém, em parte alguma do mundo, sofra o que sofreram.

Ikeda argumenta que o compromisso de "não utilização em primeiro lugar" também libertaria recursos para proteger os povos das ameaças partilhadas, tais como a pandemia da COVID-19 e as alterações climáticas.

No dia 4 de agosto, durante a Conferência de Revisão do NPT, a SGI realizará um evento paralelo para promover o princípio de "não utilização em primeiro lugar" em conjunto com outras organizações com os mesmos ideais.

Leia a declaração completa: https://sgi-peace.org/resources/2022-statement-calling-for-no-first-use

Daisaku Ikeda (1928 - ) é um filósofo budista, autor e presidente da Soka Gakkai International (SGI), uma ONG que promove a paz, a cultura e a educação com estatuto de consultora desde 1983 junto do ECOSOC da ONU. Todos os anos, desde 1983, Ikeda redige propostas de paz, apresentando abordagens concretas para resolver os complexos problemas globais que a humanidade enfrenta, centrando-se na necessidade de abolir as armas nucleares.

www.daisakuikeda.org

Contacto:

Joan Anderson

International Office of Public Information

Soka Gakkai

+81-80-5957-4711

anderson[at]soka.jp

SOURCE Soka Gakkai International