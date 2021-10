Liga de Râguebi Profissional Focada na Igualdade Terá Início em Novembro

O Presidente da Federação Portuguesa de Râguebi, Carlos Amado da Silva, dá as boas-vindas ao Tens: "A União portuguesa orgulha-se de apoiar e se associar ao Rugby Tens Championship. Celebrando o seu lançamento, o Rugby Tens Championship tem o potencial de se tornar num dos principais torneios do mundo para os jogadores de râguebi de 10 de todo o mundo. Este evento internacional será importante para o desenvolvimento de jogadores jovens e promissores, promovendo intercâmbios entre equipas de culturas diversas e apresentando as suas melhores competências de râguebi. Portugal e a cidade de Lisboa acolherão todos os participantes de braços bem abertos."

"O R10C é um conceito empolgante no desporto. Traz igualdade para homens e mulheres a vários níveis, incluindo a estrutura de compensação; é um caminho de desenvolvimento único para rapazes e raparigas e cria oportunidades para uma competição diversificada com jogadores de países, como a Nova Zelândia, Brasil, Canadá, EUA, Irlanda, Quénia, Portugal, Suécia, África do Sul, entre outros" , afirmou Willem Strauss, co-fundador do R10C e Presidente da Blue Bulls Rugby Union.

O evento apresenta os Balkans Honey Badgers, os Cape Town Wild Dogs, os San Clemente Rhinos e os Serengeti Elephants, nas vertentes de equipas masculinas, femininas, juvenis masculinos e juvenis femininas.

No evento de Portugal, as 8 equipas profissionais contarão com alguns dos melhores talentos atuais e em ascensão de equipas de 7, 10 e 15 elementos de todo o mundo. Cada equipa irá jogar três jogos de grupos antes de se qualificar para as fases de play-off e competir pela taça do torneio. As equipas competem pelo título do Campeonato, ganhando pontos em função dos desempenhos da equipa masculina, feminina, juvenis masculinos e juvenis femininos.

"Ao apresentar a divisão Academy para equipas juvenis de rapazes e raparigas afiliadas às equipas profissionais, o R10C pretende criar ligações fortes entre o jogo de juvenis e o jogo profissional, divulgando o desporto em novas comunidades e celebrando o râguebi e os seus valores num ambiente típico de festival", comentou Andreea Trufasu, cofundador do R10C.

O R10C será alargado para 3 eventos em 2022 e para 5 eventos até 2024. O R10C já recebeu propostas para organizar eventos em Portugal, EUA, França, África do Sul, Namíbia, Brasil e nas ilhas do Pacífico. A liga será alargada para 8 equipas até 2023.

Trailer em vídeo de Lisboa

www.rugbytens.com

Contacto:

[email protected]

(949) 391-4005

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/1653402/Rugby_Tens_Championship.jpg

Links relacionados

rugbytens.com



SOURCE Rugby Tens Championship