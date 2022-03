Mar Vieiro junta-se à Openbravo como nova Diretora de Vendas para a Europa do Sul e América Latina

Mar Vieiro junta-se à Openbravo com mais de 20 anos de experiência no sector da tecnologia, tendo-se especializando na indústria do retalho, onde ela ocupou vários cargos de gestão de vendas, tendo obtido conhecimentos ao nível de venda de software e desenvolvimento de estratégia de vendas empresariais, tendo também construído relações com parceiros tecnológicos.

A Openbravo desta forma fortalece a sua estrutura comercial em Espanha, visando ao mesmo tempo alcançar um objetivo duplo. Primeiramente, para reforçar a sua posição no país e, em segundo lugar, para aumentar a carteira de clientes da sua plataforma comercial unificada na nuvem. Com esta designação, a empresa procura replicar o sucesso obtido em França desde 2018, onde a Openbravo tinha clientes como a Magasins BUT, Norauto, Decathlon, Weldom ou Zôdio.

Marco de Vries, CEO da Openbravo, teve a dizer o seguinte: "Estamos confiantes que a presença de Mar, e de toda a vasta experiência que ela traz para a empresa, nos permitirá acelerar o nosso crescimento na Europa do Sul, e particularmente em Espanha, que sempre foi uma prioridade nossa. Estamos também atentos a outras regiões, como a América Latina, que tem um grande número de marcas e varejistas que foram obrigados a adaptar os seus sistemas perante uma nova realidade no mundo retalhista - e que representam hoje uma excelente oportunidade para a Openbravo".

"É para mim um grande desafio fazer parte desta equipa surpreendente numa fase de claro crescimento. Eu espero poder tirar partido de toda a minha experiência e conhecimentos para que sejam cumpridos os objetivos da Openbravo", afirmou Mar Vieiro.

A empresa anunciou também a sua presença na próxima edição do Retail Forum, que acontecerá no dia 31 de março, em Madri, no Estádio Wanda Metropolitano - do qual a Openbravo é Gold Sponsor e S Tour Sponsor.

Sobre a Openbravo

Openbravo é a plataforma de eleição para marcas e retalhistas que procuram acelerar a sua estratégia comercial unificada e agilizar as suas operações. Trata-se de uma plataforma completamente modular para integração do canal on-line com o off-line, graças a uma inteligente gestão de encomendas, um resumo único e em tempo real de clientes, e a uma solução em loja abrangente para que sejam proporcionadas experiências mais convenientes e personalizadas. É uma solução tudo-em-um baseada em nuvem. Clientes internacionais como BUT, Decathlon, Sharaf DG, Toys 'R' Us Iberia e Zôdio preferem a Openbravo, que hoje é utilizada por mais de 10.000 usuários de back-office e em mais de 40.000 pontos de venda em mais de 50 países.

openbravo.com

