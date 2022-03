Mar Vieiro rejoint Openbravo en tant que Directrice des Ventes pour l'Europe du Sud et l'Amérique latine.

Openbravo renforce donc sa structure commerciale en Espagne pour atteindre un double objectif. D'une part, renforcer sa position dans le pays et, d'autre part augmenter le nombre de clients de sa plateforme de commerce unifié dans le cloud. Avec cette nomination, l'entreprise cherche à reproduire le succès obtenu en France depuis 2018, où Openbravo compte des clients tels que BUT, Norauto, Decathlon, Weldom ou Zôdio.

Selon les mots de Marco de Vries, PDG d'Openbravo : "Nous sommes convaincus que l'arrivée de Mar et la vaste expérience qu'elle apporte nous permettront d'accélérer notre croissance en Europe du Sud et tout particulièrement en Espagne, qui a toujours été une priorité pour nous. Nous gardons également un œil sur d'autres régions comme l'Amérique latine, où un grand nombre d'enseignes sont contraintes de changer leurs systèmes pour s'adapter à la nouvelle réalité du retail, cela représente aujourd'hui une grande opportunité pour Openbravo".

"Rejoindre cette équipe formidable à un moment de nette croissance est un merveilleux challenge pour moi. Je suis impatiente d'apporter toute mon expérience et mes connaissances pour rendre les objectifs d'Openbravo réalisables", a déclaré Mar Vieiro.

La société a également annoncé sa présence à la dixième édition du Retail Forum qui se tiendra le 31 mars à Madrid au stade Wanda Metropolitano. Openbravo est Gold Sponsor de l'événement et le sponsor officiel de la Visite du Stade.

Concernant Openbravo

Openbravo est la plateforme logicielle omnicanale de référence pour les enseignes et retailers qui souhaitent accélérer leur stratégie de commerce unifié et augmenter l'agilité de leurs opérations. Une plateforme entièrement modulaire pour intégrer le canal en ligne avec les magasins physiques, grâce à une gestion intelligente des commandes, une vue unique et en temps réel des clients et des stocks, et une solution magasin complète pour offrir des expériences plus personnalisées et plus pratiques. Tout en un et dans le Cloud.

Des retailers en France comme BUT, Zôdio, SMCP, La Belle Iloise, Bureau Vallée et des leaders internationaux comme Toys "R" Us Iberia et Sharaf DG ont choisi Openbravo, qui compte aujourd'hui plus de 10 000 utilisateurs back-office et 40 000 terminaux de points de vente dans plus de 50 pays.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Openbravo, visitez https://www.openbravo.com/fr

