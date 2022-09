NEXTCHEM (GRUPO MAIRE TECNIMONT) VENCE CONTRATO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO MADOQUAPOWER2X, PROJETO INTEGRADO DE HIDROGÉNIO VERDE E AMÓNIA VERDE EM SINES, PORTUGAL

MILÃO, 13 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Maire Tecnimont S.p.A. anuncia que foi adjudicado à sua subsidiária NextChem o contrato de serviços de engenharia Pré-FEED do MadoquaPower2X - o consórcio português/holandês/dinamarquês liderado pela Madoqua Renewables, juntamente com o fundo CIP Energy Transition Fund e a Power2X, para desenvolver e operar uma unidade de produção integrada de hidrogénio verde e amónia verde em Sines, Portugal. O acordo foi assinado na GasTech na presença do Secretário de Estado do Ambiente e da Energia, João Galamba.

O objeto do contrato de serviços de engenharia inclui estudos prévios, revisão tecnológica e de processos, análise de modularidade e logística, toda a engenharia necessária ao licenciamento do projeto.

O MadoquaPower2X utilizará energia renovável e 500 MW de capacidade de eletrólise para produzir anualmente 50.000 toneladas de hidrogénio verde, juntamente com uma capacidade de produção de amónia verde de até 500.000 kt/y, com até 600 000 t/y de emissões de CO2 evitadas nesta fase inicial. A fábrica será instalada na zona industrial de Sines e deverá gerar crescimento económico com uma atividade classificada como sustentável, de acordo com a mais recente taxonomia da UE. O projeto visa estabelecer uma cadeia de valor de transporte de energia de exportação entre o Porto de Sines (Portugal) e destinos do noroeste da Europa.

João Galamba, Secretário de Estado do Ambiente e da Energia – Governo de Portugal: "A neutralidade climática até 2050 exige decisões ousadas sobre investimentos sustentáveis com foco nos objetivos energéticos e climáticos. Temos o prazer de testemunhar este importante marco para o MadoquaPower2X e para a Maire Tecnimont, confirmando o caminho certo para cumprir os objetivos que estabelecemos para a transição energética".

Alessandro Bernini, Diretor Geral do Grupo Maire Tecnimont e da NextChem: "Estamos orgulhosos por este acordo com a MadoquaPower2X e a CIP, uma vez que se trata de um projeto com um impacto significativo na economia baseada em hidrogénio renovável na Europa. Este projeto é um grande exemplo de segurança energética europeia sustentável, ligando o potencial renovável de Portugal às infraestruturas energéticas do norte da Europa, através do hidrogénio verde".

Rogaciano Rebelo , CEO da Madoqua Renewables: "Estamos entusiasmados por trazer a Maire Tecnimont e a NextChem para acelerar as fases de licenciamento e engenharia do nosso projeto. Têm 70 anos de excelência em engenharia e já entregaram mais de 1500 fábricas químicas a nível mundial, demonstrando assim a sua capacidade de conceber um primeiro projeto complexo de hidrogénio e amónia baseado na eletrólise, à escala industrial".

Logótipo - https://mma.prnewswire.com/media/1856645/Maire_Tecnimont_NEW_LOGO.jpg

SOURCE Maire Tecnimont S.p.A.