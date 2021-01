NinjaRMM amplia alcance global com suporte para oito novos idiomas

O NinjaRMM agora oferece suporte para diversos idiomas: inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, português, polonês, holandês, norueguês, sueco, dinamarquês e russo.

SAN FRANCISCO, 29 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- Hoje, a NinjaRMM anunciou novo suporte para oito idiomas, chegando a um total de 12 línguas. Agora o produto da NinjaRMM se torna ainda mais acessível para profissionais de TI em todo o mundo e torna a empresa mais competitiva na sua busca por liderança de mercado.

"A gestão de TI nunca foi tão importante para empresas, mas diversos profissionais da área podem ter escolhas de ferramentas limitadas para gerenciar essa complexidade", conta o CEO da NinjaRMM, Sal Sferlazaa. "O NinjaRMM foi projetado com segurança em mente e equilibra de forma perfeita uma experiência de usuário descomplicada com a potência e a segurança para atender às necessidades de qualquer empresa. Com a adição de oito novos idiomas, estamos ansiosos para que novos usuários internacionais conheçam uma melhor maneira de gerenciar a TI remotamente."

"As novas localizações de produtos da NinjaRMM representam um investimento significativo no futuro da empresa na Europa e América Latina", comenta o Gerente geral da NinjaRMM na EMEA, Andre Schindler. "O NinjaRMM passou por uma adção rápida por povedores de serviços gerenciados e departamentos internos de TI na Alemanha, França e Reino Unido que buscavam uma melhor opção. Estamos observando uma demanda maior dos países nórdicos e do sul da Europa, em especial, e focamos nossa estratégia de expansão no crescimento nesses mercados."

Todos os produtos da NinjaRMM terão suporte para os idiomas recém-adicionados, incluindo Ninja Data Protection, o produto de backup na nuvem da empresa, além da mais recente atualização de plataforma NinjaRMM 5.0.

O NinjaRMM foi reconhecido como uma das melhores plataformas de gestão de TI e monitoramento remoto por sites de avaliação de pares, como G2 e SourceForge. Para começar com um período de avaliação gratuita do NinjaRMM, clique aqui.

Quem somos - NinjaRMM

O NinjaRMM oferece um poderoso software de gestão e monitoramento remoto baseado na nuvem para provedores de serviços gerenciados e departamentos internos de TI. A plataforma oferece uma experiência de visão única que aumenta a eficiência de negócios ao combinar monitoramento, alertas, patches, antivírus, backup e automação de TI em uma só visualização. O NinjaRMM foi reconhecido como Líder por sites de avaliação de usuários, como G2Crowd, SourceForge e Capterra e como o RMM número 1 em 8 categorias, incluindo facilidade de uso, direção de produto, qualidade de suporte e satisfação geral. A NinjaRMM tem escritórios em San Francisco, Los Angeles, Austin, Tampa e Berlin, na Alemanha. Saiba mais acessandowww.ninjarmm.com ou cadastrando-se para um período de avaliação gratuita.

