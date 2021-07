Novo Software Centric® PLM lança Experiência Completa do Produto pelo Consumidor

"Nossos clientes precisam cada vez mais fornecer experiências únicas de produtos para os consumidores que abrangem desde a estética e o tipo de embalagem em que o produto chega quando solicitado on-line até as credenciais de sustentabilidade de materiais e componentes", diz Ron Watson, VP de Produtos da Centric Software. "Muitos clientes também querem administrar uma grande variedade de produtos diferentes em PLM e desejam oferecer embalagens temáticas criativas, tais como um equipamento completo com acessórios, um kit esportivo mais equipamento ou até mesmo um sortimento de cestas de presentes, incluindo produtos duros ou macios".

"Este lançamento traz ainda mais elementos de desenvolvimento de produtos e de entrada no mercado para o ecossistema PLM Centric e oferece uma poderosa flexibilidade e controle. As equipes podem conceituar quase todos os aspectos da experiência holística do produto de ponta a ponta, desde a garantia de qualidade até o design de embalagens 3D, apresentações de produtos para compradores e outras equipes, bem como idéias sobre mudanças de produtos, sem ter que sair da Centric PLM. Em última análise, ela capacita as empresas a idealizar, executar e enriquecer a experiência completa do consumidor final em relação ao produto".

Para empresas que seguem uma abordagem baseada em projetos em vez de sazonais, um novo projeto agrupa produtos de diferentes famílias de produtos com diferentes ciclos de vida para um único lançamento no mercado. A visibilidade sobre vários produtos ao mesmo tempo permite uma melhor tomada de decisão e traz os produtos ao mercado com sucesso em tempo hábil, ao mesmo tempo em que minimiza o risco de erros.

Na frente da garantia de qualidade, melhorias no módulo de Inspeção Final oferecem opções adicionais de processo de inspeção de produto com fluxos de trabalho mais flexíveis e relatórios enriquecidos e roll-ups de análise de defeitos para uma compreensão mais profunda das causas básicas e soluções potenciais de problemas de qualidade.

As capacidades 3D da Centric são aprimoradas com a conectividade do tipo de arquivo Rhino para produtos duros, calçados e acessórios, bem como a adição de Conversas no visualizador 3D, permitindo comentários para um fluxo de trabalho 3D colaborativo.

Finalmente, o novo módulo Packaging Proofing permite que as equipes desenvolvam, iterem e comprovem a cópia e o trabalho artístico diretamente no Centric PLM para garantir a conformidade da embalagem do produto ou para dar-lhe aquele fator "uau".

O gerenciamento de mudanças de engenharia, que é um processo tradicional para muitos negócios de acessórios e equipamentos, é apoiado por um módulo Centric 8 PLM completamente novo. O impacto de uma mudança é computado automaticamente, reduzindo o trabalho manual e capacitando os usuários em suas decisões e estratégia de ir para o mercado.

Finalmente, das revisões do plano de linha às reuniões de merchandising de comércio eletrônico, há muitas instâncias no ciclo de vida do produto que justificam uma apresentação aos interessados. Em vez de puxar dados e imagens da PLM para criar apresentações externas em uma solução como o Microsoft PowerPoint, por exemplo, as equipes podem agora criar apresentações diretamente na Centric PLM. Os usuários curam produtos por vários objetivos, tais como artigos de vestuário em um "conjunto" que vão juntos, por aparência, persona, tema, promoção, etc. As mudanças nos produtos são automaticamente atualizadas nas apresentações, economizando tempo e reduzindo erros, além de eliminar o tedioso trabalho de clique.

"A última versão do Centric PLM inclui novas inovações para todos", diz Chris Groves, Presidente e CEO da Centric Software. "Ela dá às marcas, varejistas e fabricantes maior flexibilidade e controle, permitindo-lhes idealizar a experiência geral do produto de consumo diretamente da PLM. Estamos orgulhosos de continuar a trabalhar de perto com empresas líderes de mercado para expandir o potencial de transformação digital da Centric PLM".

