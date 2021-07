La nouvelle version du PLM de Centric Software® booste l'expérience produit complète des consommateurs

Répondant aux enjeux des secteurs de la mode, de la distribution et de l'outdoor, cette nouvelle version de la solution Centric PLM™ lance trois nouveaux modules dédiés à la Gestion et au suivi des modifications produit, à l'Approbation des emballages et aux Présentations Produit, ainsi que des améliorations apportées aux fonctionnalités existantes pour l'Inspection Finale des produits, la gestion de projet et la conception 3D.

« Nos clients doivent de plus en plus délivrer des expériences produit uniques pour les consommateurs, qui vont de l'esthétique et du type d'emballage dans lequel le produit arrive quand il est commandé en ligne, jusqu'à la garantie de soutenabilité des matériaux et des composants, » explique Ron Watson, VP Produits chez Centric Software. « Beaucoup de nos clients veulent également gérer une grande variété de produits dans le PLM et souhaitent proposer des offres packagées selon des thématiques créatives, telles qu'un ensemble de vêtements avec des accessoires, une tenue de sport avec le matériel correspondant ou un panier cadeau avec des produits durables ou non. »

« Cette version apporte encore plus d'éléments de gestion du développement et du lancement produit dans l'écosystème de Centric PLM et offre une flexibilité et un contrôle renforcés. Les équipes peuvent concevoir presque tous les aspects de l'expérience produit globale, « end-to-end », de l'assurance qualité au design de l'emballage en 3D, en passant par les présentations produit aux acheteurs et aux autres équipes, tout en maîtrisant les modifications, sans devoir quitter Centric PLM. En fin de compte, il permet aux entreprises de concevoir, de réaliser et d'enrichir l'expérience produit complète du consommateur final. »

Pour les entreprises qui suivent une approche basée sur les projets plutôt que sur la saisonnalité, une nouvelle fonctionnalité Projet permet de regrouper des produits issus de différentes familles avec des cycles de vie différents pour un lancement unique. La visibilité sur plusieurs produits à la fois facilite une meilleure prise de décision et assure leur mise sur le marché dans les délais tout en réduisant le risque d'erreurs.

Du côté de l'assurance qualité, les améliorations du module d'Inspection Finale offrent des options supplémentaires d'inspection des produits avec des process plus flexibles, un reporting enrichi et des analyses des défauts compilées, pour une compréhension approfondie des causes des problèmes liés à la qualité et des solutions potentielles.

Les capacités 3D de Centric sont renforcées avec la connectivité aux fichiers de type Rhino pour les biens durables, les chaussures et les accessoires, ainsi que l'ajout de Conversations dans la visionneuse 3D, qui permet de commenter les produits dans un flux 3D collaboratif.

Au niveau du packaging, le nouveau module d'Approbation des emballages permet aux équipes de développer, de créer des versions et d'approuver les textes et le graphisme directement dans Centric PLM pour assurer la conformité des emballages des produits ou leur donner l'effet « waouh » désiré.

La Gestion des modifications, un processus traditionnel pour de nombreux fabricants d'accessoires et de différents types de matériels, est prise en charge par un module de Centric 8 PLM complètement nouveau. L'impact d'un changement est traité automatiquement, ce qui réduit le travail manuel des utilisateurs et facilite leurs prises de décision et la définition de leur stratégie.

Enfin, de la planification des lignes de produits aux réunions commerciales pour la vente en ligne, il y a de nombreuses occasions dans le cycle de vie des produits qui nécessitent une présentation aux différents partenaires. Au lieu d'extraire des données et des images pour créer des présentations externes dans une solution telle que Microsoft PowerPoint, les équipes peuvent désormais créer des présentations directement dans Centric PLM. Les utilisateurs sélectionnent des items selon différents critères, par exemple pour assortir des vêtements dans des « ensembles » par look, typologie de client (persona), thématique, promotion, etc. Les modifications apportées aux produits sont automatiquement mises à jour dans les présentations, économisant du temps et réduisant les erreurs tout en éliminant les tâches manuelles fastidieuses.

« La dernière version de Centric PLM inclut de nouvelles innovations pour tous nos clients », affirme Chris Groves, président-directeur général de Centric Software. « Elle offre aux marques, aux distributeurs et aux fabricants plus de flexibilité et de contrôle, leur permettant de concevoir l'expérience produit complète des consommateurs directement dans le PLM. Nous sommes fiers de continuer à travailler étroitement avec des leaders de chaque secteur pour étendre le potentiel de transformation digitale de Centric PLM. »

En savoir plus sur Centric 8 PLM v7.3

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1578855/Centric_Software.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/770629/Centric_Software_Logo.jpg

SOURCE Centric Software